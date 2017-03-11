Unutma!
Sonra toparlanma yoluna girdi.
Her şey iyi güzel gidiyordu!
Dün sabaha kadar!
ECZACIBAŞI HOLDİNG'e ait bir helikopter, içindeki RUS MİSAFİRLERİYLE BİRLİKTE düştü!
Kaptan pilotlar Alaattin Nacar (48), Ahmet Bulut (47) ile Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus konuklar Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan helikopterde bulunuyordu.
KAZANIN (!) gerçekleştiği gün, garip bir tesadüf eseri olsa gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmek için Moskova'daydı...
İki ülke ellerini daha da kenetleyecekken bu acı haber alındı. Belki olay tamamen kazaydı! Ama iki ülke arasında son birkaç yıldır yaşanan trafiğe bakınca Karlov suikastından Kızıl Ordu Korosu'nu taşıyan uçağın Karadeniz'e çakılmasına kadar pek çok acıyı hatırlıyorsunuz.
Öldürülen diplomatlar hariç!
Peki kim iki ülkenin yakınlaşmasına karşıydı!
İŞTE SORU BU!
AÇALIM...
ABD'de iki güç yoğun şekilde savaşırken Hillary Clinton'ı başkan yapmak isteyen ama başaramayanlar, eski düzen için adımlar atmaya devam ediyor...
Donald Trump'ın göreve başlamasından kısa süre sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Michael Flynn, Rusya ile yakın ilişkiler içinde olduğu için istifa etmek zorunda kaldı.
Michael Flynn'e ikinci operasyon da yapıldı.
Flynn'in aynı Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin benzerini Türkler'le yaptığı ortaya çıktı! CIA'da bir grup Flynn'ı, yani Trump'ı, Rusya ve Türkiye ile yan yana görmek istemiyordu!
Bu durum nedeniyle soruşturma geçirecek olan Flynn'ı zor günler bekliyordu.
Clinton'ı başkan yapmak isteyen güç Trump'ın Rusya ve Türkiye ile ortak adım atmasını engellemek için düğmeye bastı!
Bir dizi saldırı gelecek!
HELİKOPTER KAZASI (!) bunlardan biri mi şimdilik bilmiyoruz! Ama öyle olma ihtimali çok yüksek! Çünkü karşıdaki ekibin saldıracağını biliyorum!
Dahası da var!
Gelecekler!
Bunu Beyaz Saray da öğrendi.
Önümüzdeki günlerde, yine Türkiye ile yakın ilişkiler kuran bazı yetkililerin adı medyada yer alacak.
Bu da Trump'a olan baskıları daha da arttıracak. Flynn gibi bazı isimlere büyük baskı kurulacak.
İstifa yaşanır mı yaşanmaz mı bilemem!
Ama Rusya ile Türkiye yan yana gelinmemesi gereken iki ortak!
BAŞKA BİR İDDİA DAHA VAR!
Trump'ın ekibi, Ortadoğu'da Türkiye ve Rusya ile adım atmak üzere planlarını yaparken, eski güç buna izin vermemek için şeytani hesaplar içinde!
Amerikan askerlerinin öleceği SAHTE BAYRAK operasyonları da düzenleyecek.
Trump'ın karşısındaki güç, Türkiye ile ortak çalışmayı kabul eden herkesi düşman görüyor.
Aynı durum Rusya için de geçerli.
Rusya'ya yapılan her operasyonun benzerini, Türkiye için de göreceğiz.
Amaçları bu!
Yapıp yapamayacaklarını yaşayıp göreceğiz.
Cumhuriyetçi John McCain, iki gücü ortak bir çıkarda buluşturmak için çalışıyor.
ABD'nin yeni 'yaşlı aklı' John McCain.
Eğer tüm çabalara rağmen John McCain başarılı olamazsa bedelini sadece ABD ödemeyecek.
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya da bu çekişmenin içinde büyük zarar görecek.
Trump, kendisiyle anlaşmak isteyen eski yapıyı bir kez daha reddetti.
Bu geçen cumartesi Washington'da yaşandı.
O gücün çok özel temsilcileri Trump'ı evinde ziyaret etti.
Sonuç çıkmadı.
Hatta Trump, anlaşmanın imkansız olduğunu belirtip tehditler savurdu.
Çünkü kendisine karşı her dakika operasyon içinde olan gücün anlaşma teklifinin gerçek olmadığını düşünüyor!
Trump'ın karşı atağa geçmesi için de geri sayım başladı.
Eğer Turmp da operasyonlara aynı şekilde karşılık verirse, ki vereceğini "Obama beni dinletti" diyerek gösterdi, işler daha da karışacak! ABD tarihinde hiçbir Başkan eski BAŞKANI bu kadar sert şekilde suçlamadı.
Bu bir ilk.
Kriz dolu ağır günlerin habercisi...
İşte Amerika'da durum buyken biz ne haldeyiz! Amerika içinde filizlenen ve dünyayı yönetmeye soyunan PARANIN gücü bir yanda, DEVLETLER diğer yanda!
Kavga bunlar arasında...
İsimlere girmek istemem ama "anlaşılsın" diye altı çizilmesi gereken noktalar var!
İçeride DEVLET'i savunan Tayyip Bey ile Bahçeli...
Yani AK PARTİ ile MHP...
Karşılarında olan ise HDP ile CHP...
HDP ile CHP, Amerika'da Hillary Clinton'un karşılığı. Aynı ligin değişik oyuncuları...
Arada 10 bin kilometre olsa da aynı kulvarda kürek çekerler. Hillary'nin arkasında kim var?
SOROS...
Peki Soros'un? ROHTSCHILDLER...
Yani KÜRESEL SERMAYE...
Para ile herkesi, her şeyi yönetmek isteyen irade. Güçlüler mi?
Evet, çok hem de!
Peki Tayyip Bey'in yol arkadaşı iken siyaseten karşısında olanlar var mı?
Elbette! Küresel sermayenin yürüyüşünü beğenen ve ona gönül veren çok kişi vardır.
Her partide! MHP'de var mıdır bunlar?
Tabii ki! Meral Hanım, Sinan Bey ya da Ümit Özdağ, istemeden bilmeden de olsa bu ekibin kanallarında yürürler.
Bu kötü bir şey diye söylemiyorum.
Aradaki FARKI anlatmaya çalışıyorum...
Yoksa AK PARTİ'de Tayyip Bey'e karşı olanlar nasıl MÜSLÜMAN kimliği ile siyaset yapıyorsa, Devlet Bey'e karşı olanlar da MİLLİYETÇİLİK vurgusuyla politika yürütüyor! Çatı aynı gibi görünse de ortada büyük fark vardır.
Biri KÜRESEL EKONOMİNİN AKTÖRLERİ ile diğerleri ise DEVLETLERİN ŞEMSİYESİNDE yürümek istiyor...
Ve bu kavga dün başlamadı! Yarın da bitmeyecek... Amerika-Rusya-Türkiye'yi yan yana getirmek istemeyenler üç lidere de saldıracak. Devlet olarak bunlar da paranın gücünü karşılarına dikilenlerin elinden alacak! Almaya çalışacak...
FETÖ paranın oyuncusu! 15 Temmuz bu! 17-25 Aralık, Oslo, 7 Şubat hep paranın saldırısıydı!
Garip olan en çok karşı çıkması gereken SOL'un paranın yanında olup Erdoğan'a karşı durması!
Bazı muhalif yazarlar soruyor! "Her yerde FETÖ'cü var da siyasette yok mu?" diye... OLMAZ MI! Ama sadece AK PARTİ'de olduklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz... FETÖ değişik kanallardan gider, aynı sonuçları alır. Asla tüm elmaları tek sepete koymaz.
Çalışma biçimleri bu! Hedefe gidecek olan her şeyin içinde vardılar ve varlar!
Temizlendiğini düşündüğünüzde bile var olacaklar... Çünkü benim bildiğimi çok kişi bilmiyor!
ÇOK ÖNEMLİ MERKEZLERDE
ÇOK ÖNEMLİ KRİPTO FETÖ'CÜLER var! Etkili, yetkili ve gizli! Olacaklar da!
Önemli olan isimlerle uğraşmak yerine DEVLETİN YÖNÜNÜ TAYİN ETMEK!
Eğer Türkiye "DEVLET" olarak yoluna devam etme kararı alırsa içeridekilerin bir önemi kalmayacak. Ama karar veremediğimiz zaman güçlenerek çullanacaklar.
Geri gelecekler. Sonrası intikam, kriz, kaos ve çatışma!
UNUTMAYIN!
16 NİSAN BU!
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