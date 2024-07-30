AZİZ milletimizin egemenliğini temsil eden Gazi TBMM, CHP'nin ciğerini gösteren yeni bir örneğe tanık oldu. CHP'nin derin büyükelçileri emperyalist ABD etkisinden bir türlü kurtulamıyor.

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington-Tel Aviv Büyükelçisi Namık Tan'ın, TBMM'deki Somali tezkeresi görüşmelerinde Mavi Vatan için "masal" ifadelerini kullanması büyük infialle karşılandı.

Aziz milletimizin büyük tepkisiyle karşılanan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada, "Yeri geldi, Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti" sözleri nefret uyandırdı. EVET. Namık Tan bey, "MAVİ VATAN ŞAHANE. SİZ MASALSINIZ." Al birini vur ötekine.

CHP'nin bir eski genel başkan yardımcısı vardı, "Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var" diyen, Azerbaycanlı kardeşlerimizle gerçekleştirilen Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sonrası ettiği küstahça lafları nefretle karşılanan eski LONDRA Büyükelçisi, Ünal Çeviköz gitti.

Yerine, Amerika'nın sesi olduğu iddia edilen Washington ve Tel Aviv eski Büyükelçisi Namık Tan geldi. Milli hassasiyetlere saygı konusunda olumluluk yok. HASTALIKLI ZİHNİYET yaşıyor. Namık Tan, Emperyalist ABD-Avrupa'ya meydan okuyan MAVİ VATAN DOKTRİNİ'NE MASAL deme cüretini gösterdi. İşte CHP bu. CHP eski tas, eski hamam. Bir bakıyoruz, Emperyalist saldırıların yanında yer alıyorlar. Derin Amerika/Avrupa Doğu Akdeniz'e çökmek istiyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, Libya deniz anlaşması ile sinsi planlarını paçavraya çevirdi. Siyonist Netanyahu, Rumlarla beraber, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu çiğnemek, doğal gaz yataklarına çökmek istiyordu. Başkan Erdoğan, MAVİ VATAN DOKTİRİNİ ile kirli planları yine paçavraya çevirdi. Erdoğan-Türkiye, Kızıldeniz'de, Babülmendep Boğazı'nda yüzyılın jeopolitik hamlesini yapıyor, dost Somali ile 10 yıllık deniz savunma ve doğal gaz arama anlaşmalarına imza atıyor.

CHP'nin Amerika'nın sesi olduğu iddia edilen Namık Tan çıkıyor, vicdanı sızlamadan, Somali hamlesine leke atmaya çalışıyor.

"Somali konusunda yine bütün bu tarihsel ve güncel birikimi ve deneyimi hiçe sayan bir öneriyle karşı karşıyayız. Yine pek çok olduğu üzere kendi kendimize bir tür vurguncu zihniyetiyle voleyi vurmak peşindeyiz".

Dünyanın en önemli geçiş noktası Babülmendep-Somali'de Türkiye'nin var olmasını Namık Tan içine sindiremiyor.

NEDEN ACABA? TBMM'de konuşurken Tan hangi ülkenin temsilcisi diye düşünmekten, inanın kendimi alamadım.

Herhalde, Amerika ve Avrupa temsilcisini gönderse, böyle bir konuşmayı yapamazdı diye düşünüyorum.

Mavi Vatan, emperyalist ülkelerin Kıbrıs'a çökmelerini engelleyen bir doktirindir. KIBRIS TÜRK DEVLETİ'nin VARLIĞINI GARANTİ EDEN BİR

STRATEJİDİR. Emperyalist Derin ABD/ Avrupa'ya karşı Büyük Türkiye'nin bir direniş manifestosudur... Mavi Vatan, Yunanistan'da 2 askeri üs kuran, Dedeağaç'ta güya Türk Ordusu'nun önünü keseceğini hayal eden Derin Amerika'nın ADALAR (EGE) denizindeki kirli planlarını bozan bir stratejidir...

Namık Tan bey; Mavi Vatan doktirinine MASAL derken, Montrö Türk Boğazlar Sözleşmesi'ni sulandırarak batı emperyalizmi ve NATO çıkarlarına yazılmak demek olduğunu bilmiyor olamazsanız.



SONUÇ: CHP'Lİ NAMIK TAN BEY, MAVİ VATAN BİR MASAL DEĞİLDİR. BÜYÜK TÜRKİYE'NİN BİR JEOPİLİTİK ZAFER STRATEJİSİDİR. Mavi Vatan, Derin ABD- Avrupa'nın (haçlı zihniyeti) jeopolitik tezgahlarına hayır demektir. Namık Tan bey, Türk donanmasının 100 savaş gemisi ile İstanbul Boğazı'ndaki GEÇİT TÖRENİNİ bir kez daha izleyiniz... Türk donanmasının, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yıl törenlerinde 50 savaş gemisi ile yaptığı JEOPOLİTİK BAYRAK GÖSTERME filmini izleyiniz. NAMIK TAN BEY, MAVİ VATAN MASAL DEĞİLDİR. BUNDAN SONRA, GELECEK YIL AKDENİZ'DE BAYRAK GÖSTERECEK TRAKYA İSİMLİ UÇAK GEMİSİ VE ÜZERİNE İNİP KALKACAK MİLLİ KAAN SAVAŞ UÇAĞI'NIN FOTOĞRAFLARINA BAKARAK KONUŞMANIZ İYİ OLACAKTIR. NOKTA!