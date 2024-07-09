YENİ dünya düzeni inşasında Amerika ile Çin arasında çekişmeler, çatışmalar, gizli ve açık taktikler uygulandığı bir süreçte Türkiye'nin içinde olduğu KÜRESEL GÜNEY'de (Ortadoğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika) ülkeler giderek etkisini artırıyor. "Küresel Güney", günümüz dünyasında kendisinden söz ettiren etkili bir güç kaynağı haline geldi.

Başkan Tayyip Erdoğan- Türkiye'nin BAŞ AKTÖR olduğu "Küresel Güney, yeni dünya için beklentileri, umut ve hedefleri olan etkili ülkeler grubunu oluşturuyor." Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, 360 derecelik dış politika hamleleriyle Avrasya'nın oyun kurucu ülkesi... KÜRESEL GÜNEY'de TÜRKİYE/ KARDEŞ AZERBAYCAN/ İRAN stratejik derinliği olan ülkeler.

Yeni Dünya Düzeni inşasında Amerika ile Çin arasında çekişmeler, çatışmalar, gizli ve açık taktikler uygulandığı bir süreçte Türkiye'nin içinde olduğu KÜRESEL GÜNEY'de (Ortadoğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika) ülkeler giderek etkisini artırıyor.

'Küresel Güney', günümüz dünyasında kendisinden söz ettiren etkili bir güç kaynağı haline geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 360 derecelik dış politika hamleleriyle Avrasya'nın oyun kurucu ülkesi...

Soyadı Farsça'da "Doktorlar" anlamına gelen Mesud Pezeşkiyan'ın İran'da Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye-Azerbaycan-İran ilişkilerinde yeni bir dönem açılıyor.

EVET. Küresel Güney'in üç (3) etkili ülkesinin Cumhurbaşkanları, Erdoğan, Aliyev, Pezeşkiyan TÜRK.

TÜRKÇE konuşacaklar.

Bölgesel ve küresel gelişmeleri TÜRKÇE değerlendirecekler.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Pezeşkiyan'ın seçilmesini candan kutlarken, "Türkiyeİran ilişkileri çok daha iyi olacak" dedi. Mesud Pezeşkiyan'ın Azeri kökenli bir Türk olduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, samimi dileklerini şöyle iletti: "Bundan sonraki süreçte Türkiyeİran ilişkileri inşallah daha iyi olacaktır. Kaldı ki İran'la bölgede münasebetleri en iyi olan ülke Türkiye." Başkan Erdoğan, İran'ın, Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları bulunan önemli bir komşu olduğunun altını çizerek, yeni dönemde Türkiye-İran ikili ilişkilerinin artan bir tempoda, olumlu istikamette gelişmesini beklediğini dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de tebrik mesajında, Mesud Pezeşkiyan'ı yürekten kutladı. Azerbaycan ile İran arasında ortak dini ve kültürel köklere, dostluk ve kardeşlik gibi sağlam temeller üzerine kurulu ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, "Eminim ki ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda geleneksel dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin genişletilmesini sağlayacağız" dedi. Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin arka planı:

Derin ABD'nin uygulamakta olduğu haksız ambargolar yüzünden İran gerek ülke içinde gerekse de bölgede ciddi bir stratejik sıkışmışlık içindeydi. Yer yer protestolar kışkırtılıyordu. Bu doğrultuda halk yöneticilere dönük tepkisini ülkede gerçekleşen seçimleri boykot ederek gösteriyordu. İran'ın özellikle İsrail ile yaşadığı gerilim de sıkıntıları artırmıştı. İran'ın Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Ermenistan yanlısı bir siyaset benimsemesi, ülkedeki Türklerde bir küskünlük yarattı. Türk asıllı Pezeşkiyan'ın reformist tavırları ümit olmuştu. Dini lider Ali Hamaney gelişmeleri iyi okuyarak önünü açtı.

Nitekim Pezeşkiyan'ın Türk kökenli olması ülke içinde kendini öteki hisseden kesimleri sistem içine dahil etti. Pezeşkiyan'ın önündeki acil konu ekonomik sorunları ivedilikle çözmesi gerekliliğidir.

Ancak ABD'nin öncü olduğu birincil ve ikincil yaptırımlar, İran'ı sıkıştırmaya devam ediyor. İran ve ABD arasında halihazırda Umman üzerinden bir nükleer müzakere süreci devam ediyor. Pezeşkiyan'ın yeniden canlandırmak istediği nükleer müzakere sürecinde eli daha rahat olacaktır. İran dini lideri Hamaney'in, dünya ve bölgesel gelişmeleri iyi okuyarak Türk asıllı Mesud Pezeşkiyan'ın aday olmasını sağlaması, seçilmesine imkan vermesinin Türkiye-İran ilişkilerinin de bir derinliği olacak.

Derin Avrupa'nın ortak medya organı EURONEWS (Başta Almanya, Fransa...

AVRUPA BİRLİĞİ)

Pezeşkiyan'ın İran'da seçimi kazandığı gün, ÖZELLİKLİ BİR BAŞLIK VE ANALİZ YAYINLADI.

EURONEWS'İN "TÜRK ASILLI REFORMİST PEZEŞKİYAN İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI" analizi şöyle başlıyor: "Evde çocuklarımla Farsça yerine Türkçe konuşuyorum.

Annem de babam da Türk. Türklüğümle gurur duyuyorum" diyen Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda muhafazakar Said Celili'den daha fazla oy alarak İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

Pezeşkiyan 16,38 milyon oy aldı. Bu yüzde 53.7'ye tekabül ediyor." Peki kalp cerrahı Mesud Pezeşkiyan neler yapabilir?

Türklerin, gençlerin, kadınların, azınlıkların ve değişim isteyenlerin beklentileri yüksek.

Pezeşkiyan, milletvekilliğinde tüm televizyon programlarında, demeçlerde Hamaney'e sadık kalacağını birden fazla defa dile getirdi.

Mesut Pezeşkiyan'ın zaferi, İran Türkleri arasında da büyük bir sevinç yarattı.

Mesud Pezeşkiyan'ın İran Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesine Erdoğan ve Aliyev yürekten kutlama mesajları gönderdi. Asya Türk Devletleri liderleri, Rusya-Putin, Çin-Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Modi'nın gönderdikleri mesajlarda da dikkati çeken ifadeler yer alıyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Teşkilatı hızla yol alırken, KÜRESEL GÜNEY'DE Türkiye-Azerbaycan-Iran ORTAK ilişkileri açısından da yeni dönemin hayırlı olacağını öngörüyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kardeşimiz İlham Aliyev'le beraber hayat verdiği ZENGEZUR KORİDORU'NUN işlemesine İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan pozitif rolüyle, TÜRK DÜNYASI ARASINDA TARİHİ KÖPRÜ KURULMUŞ OLACAK. 21'İNCİ YÜZYIL'DA TÜRK RÜZGARI ESİYOR.