BÜYÜK Devlet, Büyük Strateji kurar ve büyük hamle yapar. Büyük Türkiye'de Derin ABD-Avrupa'nın yakın coğrafyamızda kurguladığı derin planları bozacak BÜYÜK HAMLELER yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Derin ABD ve Avrupa'nın aparatı PKK-PYD-YPG üzerinden kurguladığı Irak ve Suriye planlarını bir bir paçavraya çeviriyor. Derin ABD aparatı PKK-YPG'nin teröristan kurma planlarını Başkan Erdoğan-Türkiye son yaptığı hamlelerle işlemez noktaya getirdi. Suriye'de ezber bozan gelişmelerde Türkiye imzası var.

Erdoğan-Putin Astana görüşmesinin, Suriye'nin geleceğine ilişkin yeni rotanın oluşmasını sağladı. Astana dönüşünde Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğini belirtti.

Putin'le Esad'a bir davetimiz olabilir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik sorulara verdiği cevaplar, önümüzdeki günler ve aylardaki süreçte, SURİYE'DE YENİ ROTANIN arka planını açıklar nitelikte oldu. "Beşar Esad ile bir araya gelmeniz için hangi şartların yerine getirilmesi ya da ne tür gelişmelerin yaşanması gerekiyor?"sorusuna Başkan Erdoğan şu cevabı verdi:

"Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi zaten söylemiştim. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir.

Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir.

Sahada son zamanlarda sağlanan sükunet, akıllıca politikalar ve önyargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısını aralayabilir. Bölgedeki istikrarsızlığın başta PKK/ PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerine hareket alanı sağlaması, bir sorundur." SURİYE'NİN GELECEĞİ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de neden bulunduğuna ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu:

"Elbirliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir. Suriye'nin demokratik altyapısının inşası, kapsayıcı ve onurlu bir barışın sağlanması ve tüm bunlara Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde yaklaşılması önemlidir. Suriye'de esecek barış rüzgarları ve bütün Suriye'de hayat bulacak barış iklimi, çeşitli ülkelere dağılmış milyonlarca insanın ülkelerine geri dönmeleri açısından da gereklidir. Biz komşumuz Suriye'ye dostluk elimizi daima uzattık ve uzatırız. Adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye'nin her zaman yanında oluruz.

Yeter ki Suriye, bu büyük kucaklaşmayı başlatsın ve her alanda toparlansın."



DİPLOMATİK MİSYONA GÖRE: ERDOĞAN-ESAD GÖRÜŞMESİ 2 ROTADA OLABİLİR?

1) ANKARA'DA GÖRÜŞÜLECEK. Rusya Lideri Putin Ankara'ya gelirken Suriye Devlet Başkanı Esad'da Ankara'ya davet edilecek.



2) ERDOĞAN-PUTİN- YENİ İRAN CUMHURBAŞKANI arasındaki ASTANA LİDERLER toplantısına Esad-Suriye'de katılacak, Erdoğan ve Esad görüşmesi gerçekleşecek.



IRAK'TA KİLİT KAPANIYOR

Kahraman Türk Ordusu, önceki gün Irak'a yönelik teröristlerin sinsi planlarını paçavraya çeviren son gelişmeye imza attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk önemli açıklamalar yaptı. "Kilit kapanıyor!" notuyla MSB sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu... Irak'ın kuzeyinde, Pençe- Kilit Harekat Sahası'nda gerçekleştirilen ASELSAN üretimi KORKUT silahıyla gerçekleştirilen atışları gösterdi.

Irak'ın kuzeyinde KİLİT KAPATILDIĞI ANDA Derin ABD-Avrupa'nın Irak'ın Süleymaniye bölgesi ile Suriye'nin Deyr-i Zor bölgesindeki işgal edilen topraklar üzerindeki PKK uydusu kantoncuğunu birleştirme faaliyetlerine son darbe vurulmuş olacak.

Irak'a yeni operasyon yapılacak mı? sorusunu Erdoğan şöyle cevapladı: "Şu an itibariyle bunu bölgedeki olayların akışı belirleyecek.

Gelişmeler olgunlaşmadan, belli bir noktaya gelmeden şu anda böyle bir adımı atacağız demek yanlış olur. Fakat gelişmeler ışığında eğer böylesi bir adım atmak gerekiyorsa bu yapılır. Nitekim şu anda Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde de zaman zaman PKK'ya karşı darbeler vuruluyor. Teröre aman vermeyiz. Çünkü oralarda da münasebetlerimiz iyi. İlişkilerimiz iyi olduğu için gerek Irak'ta gerek Suriye'de bu adımları her an atarız.

Terörün bölgedeki barışı, huzuru, istikrarı ve kalkınmayı engelleyen bir çıban başı olduğunu da muhataplarımıza anlatmaya devam ediyoruz.

En son Irak seyahatimizde de bu yönde temaslarımız gerçekleşti. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız.

Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız."

SONUÇ: EMPERYALİST ülkelerin derin planları bitmez. Bu bakımdan, önemli olan düşmanı tanımak ve ne yapacağını öngörmektir.

Başkan Erdoğan, Türkiye, ülkemizin istihbarat teşkilatını gerçekten milli yaparak, ülkemizin stratejik üstünlüklerini iyi kullanıyor, doğru oyun kuruyor ve doğru oynayarak kazanıyor. Geçen yıllarda, Derin ABD, İsrail'in Kuzey Irak-Kuzey Suriye- Doğu Akdeniz koridorunu paçavraya çevirmişti. Doğu Akdeniz doğal gaz tezgahları işlemez hale getirilmişti.



Günümüzde, Derin ABDAvrupa'nın aparatı PKK-YPG- SDG için kurguladıkları teröristan kirli planı paçavraya çevrilmekte. ASLA UNUTULMASIN. TÜRK PENÇE ATAR VE KİLİT VURUR.