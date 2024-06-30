31 MART yerel seçimlerinden sonraki en önemli siyasi gelişme Başkan Tayyip Erdoğan'ın başlattığı normalleşme, iç siyasette yumuşama süreciydi. Çünkü, CHP'nin başına bir Avrupa operasyonu ile getirilen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yıkıcı-sert muhalefetle ülkemizde gerginlik yaratılmıştı.

Türkiye'nin etrafı ateş çemberine dönerken, Üçüncü Dünya Savaşı tamtamları çalarken Başkan Erdoğan, yılların verdiği siyasi tecrübe ile ÜLKEMİZİN İÇ CEPHESİNİ tahkim etmeye yönelik, iç siyasette iktidar ile ana muhalefet arasında normalleşme sürecini başlattı. Bu hamleden aziz milletimiz de memnundu.

Bildiğimiz polemikçi-kavgacı eski Özgür Özel seçim sonrası şaşırttı. Başkan Erdoğan'ın uzattığı eli tuttu sanılıyordu. Yumuşak konuşmalar yapıyordu.

Başkan Erdoğan'la karşılıklı ziyaretler yapılıyordu. CHP'nin normalleşmeye devam edip edemeyeceği tartışılırken, yol kazalarına başlamaları gözden kaçmıyordu.

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'la konuşuyordu ama samimi değildi. CHP arka bahçesinde Cumhur İttifakı'na yönelik sinsi kampanyalara da başlamışlardı.

Planlı olarak MHP'ye saldırıyorlardı.

Özgür Özel-CHP'nin bir hesabı var, yakında görürüz diyorduk. Düşündüklerimiz doğru çıktı. Gitti hesaplı Özel, ÇABUK GELDİ yıkıcı-polemikçikavgacı Özgür Özel.

Çünkü, Batı projesine yazılmıştı CHP-Özgür Özel.. Avrupa dan aldığı sufleler doğrultusunda Çarşamba günü ERKEN SEÇİM

MEKANİZMASININ düğmesine bastı. EVET.

Batı istikrarlı Türkiye istemiyor. CHP'nin sokakları harekete geçirmesini arzu ediyor. İç siyasette normalleşme, kirli planlarını bozuyordu.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin arasının açılmasında sufle verdikleri Özgür Özel, başarılı olamamıştı. Ne tesadüf, Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Oynanan oyunları biliyoruz. Aramıza nifak sokamazsınız. 'Biz Müttefikiz' diyerek net açıklamalar yaptıkları günün hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel GERÇEK YÜZÜNÜ gösterdi. Erken seçim mekaniğinin düğmesine bastı. Batı sufleleri doğrultusunda gitti yumuşak Özgür Özel, geldi (eski) gerçek Özgür Özel...

Özgür Özel'in bir hesap içinde olduğunu ispat eden Batı'nın da pek memnun olacağı ERKEN SEÇİM çıkışına dikkatle bakalım.

Özgür Özel erken seçim için tarih verdi. Bir sol medyaya yaptığı açıklamada, seçimden kaçmayacağını vurguladı "Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence 1.5 yıl sonra erken seçim olur" iddiasında bulundu.

VAY VAY SEN

NEYMİŞSİN

Özgür Özel'in ERKEN SEÇİM VE SOKAKLARI

HAREKETLENDİRME açıklamalarından BATI (ABD-AVRUPA) pek memnundur. CHP sokaklara dökülecekmiş. Derin CHP'nin böyle hesabı olduğunu seziyorduk. CHP içindeki kliklerin derdinin sokakları hareketlendirerek, ERKEN SEÇİM tamtamları çaldırma, YANI KONTROLLÜ KAOS'TAN

ERKEN SEÇIM, İKTİDAR

ÇIKARMA tezgahlarını biliyorduk.

Gerçek Özgür Özel yanı bildiğimiz kavgası eski Özgür Özel itiraflarına devam ediyor: "Ben MHP olmasa da AKP olmasa da normalleşirim. Benim derdim onların seçmenleriyle normalleşmek. Yaptığımız mitingler devam edecek.

Susmayacağım." Evet! Derin CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içine çöken eski Marksist, soyalistler, yıkıcılık ruhlu şahin klikler iç siyasette normalleşmeyi-yumuşamayı hazmedemedi.

Zaten hazmedemezlerdi.

Özgür Özel de kendi genel başkanlığını tahkim etme, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmak amacıyla, siyasette yumuşamaya samimiyetsiz bir yaklaşım gösteriyorlardı.

Nitekim Özgür Özel'in intibak bocalaması içinde olduğunu anlıyorduk.

CHP değişmemişti. Derin CHP, katı laik, dışlayıcı politikaları bırakmamıştı.

Muhafazakârların varlığını içine sindirmemişti.

"Sindirmiş" gibi davranıyordu. Gözlemlerimiz ,Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun parti politikalarının önce kendilerinin ve kitleleri dönüştürmekte pek de başarılı olmadığını söylüyor.

Özgür Özel'in genel başkanlık sürecinde talip olduğu normalleşmeye karşı sahte, samimi olmayan tavırlarında gösterdiği bocalama, bulanıklık boşuna değildi. İmamoğlu'nun da Avrupa'da (Paris, Roma, Berlin) stratejik temaslarına hız kazandırması da bir hesap içinde olduklarını gösteriyordu.

SONUÇ: EVET.

ÖZGÜR ÖZEL GERÇEK

YÜZÜNÜ GÖSTERDİ.

CHP DEĞİŞMEDİ. KAOS

VE ÇATIŞMA RUHU

ORTADA. CHP, ne yönetim politikalarıyla ne de geleneksel tabanıyla kendini yeterince yenilemiş değil.

ÖZGÜR ÖZEL KALSA

DA GİTSE DE, YERİNE

EKREM İMAMOĞLU

VEYA YENİDEN KEMAL

KILIÇDAROĞLU

GELSE DE CHP Türkiye'yi yönetmek için kifayetsiz ve olgunlaşmamış pozisyonunu koruyor. Özetle, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm ürettikçe BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürüdükçe 22 YILDIR OLDUĞU gibi aziz milletimizin desteğini alacak, Müslüman-Türk Dünyası'nın gür sesi olmaya devam edecektir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE

CUMHUR İTTiFAKI'NA KIZIL ELMA YOLUNDA

BAŞARILAR DİLİYORUM.