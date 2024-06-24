2023'teki genel seçimlerde aziz milletimiz tarafından yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Başkan Erdoğan'ın yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kararlı duruşuyla, Cumhur İttıfakı, Büyük Türkiye yolunda yürüyüşünü sürdürüyor.

Türkiye'nin BAĞIMSIZ DURUŞU'NDAN rahatsız olanlar var. Çünkü, Türkiye'ye PRANGA takamıyorlar, Avrasya'nın kalpgahındaki Bağımsız Türkiye yürüyüşü birilerinin işlerine gelmiyor.

Türkiye'yi kontrolleri altına alma imkanlarını bulamıyorlar.

Dikkatle bakalım. ABDAvrupa'nın derin odakları oturdular, Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını bozmaya yönelik kirli planlarını revize ettiler. Yerel seçimde CHP'nin aldığı oya sevindiler. CHP ve arka bahçesi üzerinden Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını bozmak için karanlık planlar yapıyorlar.

SİYASİ İSTİKRARDAN RAHATSIZ OLAN BATI MAHFİLLERİ VAR. Kemal Kılıçdaroğlu kadrosu, Ekrem İmamoğlu ve ajansı-CHP sol-sosyalist kanatlar. Eski marksist-sosyalist mahfilller.

HDP-DEM/Sol cenahlar tam kadro sahnede yerini aldı. Erdoğan'ın başlattığı İÇ SİYASETTE YUMUŞAMA-NORMALLEŞME HAMLESİ biraz morallerini bozdu. Özgür Özel'in de "Genel Başkanlığını tahkim etme-Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma" yolunda, iç siyasette yumuşamaya yakın duruşu, iç ve dış siyasal mühendislerce farklı ve sinsi bir zemine çevrildi.

Siyasal mühendisler; "MHP'siz Hükümet" isteyen bazı isimleri, Özgür Özel'in, "İktidarla diyalog içinde olmasına başta Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içine çöreklenen eski marksist-sosyalist-Batı'ya beynini kiralayanları harekete geçirerek, iç siyasetteki yumuşamayı dinamitlemeye başladılar. ABD ve Avrupa'dan FETÖ elemanları, yabancı istihbaratların aparatları, dört koldan Başkan Erdoğan-Bahçeli arasına nifak sokma, CUMHUR İTTIFAKI'nı yıkmaya matuf kirli kampanyalarını devreye sokmuş durumdalar.

Hayal ettikleri CUMHUR İTTİFAKI'nı sarsarak Türkiye'nin SİYASİ VE İKTİSADİ İSTİKRARI'NI bozmak. ABD-Avrupa- Aparatları FETÖ elemanları, CHP ve arka bahçesi Kılıçdaroğlu ekibi, medyası, HDP-DEM'in planlı algı operasyonlarıyla CUMHUR İTTİFAK'ını yıkamadılar.

Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını açamadılar. Batı orijinli siyasal mühendisler, yerli kolları ile beraber Erdoğan ile Bahçeli'nin arasını açamayınca, yeni bir taktiğe geçtiler. AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN DİZAYN ETME. 1 EKİM'DE TBMM yeni çalışma dönemine başlayacak. Erdoğan ve Bahçeli, YENİ ANAYASA çalışmalarına çok önem veriyor. Yeni anayasa için TBMM aritmetiği hayati bir durum. Yani Yeni Anayasa'yı referanduma götürmek için gerekli 360 rakamını geçmek.

Dış ve iç siyasal mühendisler, Başkan Erdoğan'ın Yeni Anayasa hareketini kırmak için TBMM'de AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN CANLANDIRMAYA soyundular. Aynen Kılıçdaroğlu-CHP dönemi gibi.

Bir taraftan HDP/DEM'i BELEDİYE BAŞKANLARI bahanesiyle sokaklara döktüler. Diğer taraftan CHP'yi yeniden eski yıkıcı pozisyona sokmaya matuf Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olma, olağanüstü kurultayı zorlamasına lojistik sağlıyorlar.

İYİ PARTİ'Yİ PARÇALAMA TEŞEBBÜSLERİNE gelince... Akşener'in Başkan Erdoğan'la "Siyasette normalleşne görüşmesi"nden çok rahatsız olan çevreler İYİ PARTİ'Yİ PARÇALAMA tezgahına giriştiler. Dış ve iç siyasal mühendisler, Akşener ve İYİ Parti Grubu'nun Yeni Anayasa çalışmasına DESTEK-İÇ SİYASETTE YUMUŞAMAYA YARDIMCI OLMALARINDAN ÇOK AMA ÇOK RAHATSIZLAR.

Siyasette normalleşmeyumuşamaya yardımcı olmak isteyen Akşener-Müsavat Dervişoğlu yönetimindeki İYİ Parti'yi mümkün olursa gruptan düşürme çalışması içideler. İYİ Parti'de bugün en çok konuşulan konu, Koray Aydın'la beraber 14-17 vekili istifa ettirme tezgahları, konuyu körüklüyorlar. Eğer Aydın ve 14-17 milletvekili istifa ederse, İYİ Parti'nin TBMM'de GRUP olma pozisyonu sona erecek. Yani, İYİ Parti'nin şu anda 35 milletvekili var.

17 vekil istifa ettiği taktirde, İYİ Parti 18'e düşecek.

Siyasal mühendisler, Aydın ve yanında 14-17 vekilinin istifa etmesini sağlayarak, Aydın ve arkadaşlarının Demokrat Parti'ye geçmeleri ve DEMOKRAT PARTİ'NİN AZGIN MUHALEFET SAFINDA yer almasını da hesapladıkları iddia ediliyor. Nitekim bu yönde kulisler yönlendiriliyor.

Siyasal mühendisler Saadet- Gelecek- Deva'yı da yeniden dizayn etme için çalışmaları yürütülüyor. Geçen hafta Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Saadet-Gelecek- Deva'yı birleştirip başlarına geçecek" şeklindeki algı operasyonları hızlandırıldı.

Son bir kulis. Saadet Partisi sağlık sorunları dolayısıyla Genel Başkanlığı bırakan Temel Karamollaoğlu'nun yerine 30 Haziran'da yeni genel başkan seçecek. Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın getirilmesinde anlaşma olduğu belirtiliyor. İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan'ın da ismi öne çıkmıştı.

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi 20 kişilik TBMM grubu olarak çalışmayı sürdürüyor.

Ancak, bir vekil ayrılırsa grup düşeceğinden burada da çok tedirginlik olduğu, birkaç milletvekili transfer etmek için çalışıldığı konuşuluyor.



SONUÇ

EVET. ABD-Avrupa, DERİN ODAKLARI TÜRKİYE'NİN SİYASİ VE İKTİSADİ İSTİKRARI'ndan çok rahatsızlar. Beynini kiralayanlarla beraber AZGIN MUHALEFETİ YENİDEN CANLANDIRMA PROJELERİ uygulamaya sokuldu. TÜRKİYE'nin etrafı ateş çemberi. AZİZ TÜRK MİLLETİMİZ,

BAŞKAN ERDOĞAN, BAHÇELİ, KAHRAMAN ORDUMUZUN VATANSEVER KOMUTANLARI/POLİSLERİ, TEK DİŞİ KALMIŞ BATI'NIN

İŞGAL PROJESİ'Nİ PAÇAVRAYA ÇEVİRDİ. BUGÜN DE YARIN DA, AZİZ MİLLETİMİZ KİRLİ OYUNLARI BOZACAK.

KALLEŞ PROJELERİ PAÇAVRAYA ÇEVİRMEYE KARARLIDIR. NOKTA.