YEREL seçimlere 2 günden az kaldı.

Siyasi kulislerde özellikle iki konu çok öne çıkıyor.

1) İstanbul'u kim kazanacak, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisi...

2) Muhalefette, 1 Nisan itibariyle neler yaşanacak?

Başta CHP ve İYİ Parti olmak üzere MUHALEFETTE yönetimler değişecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in koltukta kalmak için çabalaması, Kılıçdaroğlu'nun atakları ve İstanbul'u kaybetmesi muhtemel İmamoğlu'nun atacağı adımlar. Evet İmamoğlu cephesinde panik var.

Rumelihisarı'ndaki malikanesinde kapılar çarpılıyor, "Parayla satın alınacak kim kaldı?" soruları havada uçuşuyor.

İmamoğlu, İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Pendik, Sancaktepe, Güngören, Fatih ve Şişli'de kendisine en yakın bürokratları aday gösterdi.

Karadeniz bölgesi, Muğla, Bodrum, Çeşme adayları da İmamoğlu'nun adamları. İstanbul'u kaybettiği anda CHP başkanlığına bir sorti yapacak, istediği olmazsa parti kuracak. Seçilen tüm adayları da birkaç gün içinde o partiye geçecek.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Nisan tahkimatı yaptı.

İmamoğlu'nun Ankara'ya gelmesini, ardından avucunu yalamasını planlıyor. Ardından CHP'yi toparlamak için yetki isteyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hiç kuşkusuz ki 31 Mart gecesi çok sıkıntılı geçecek.

İlk ciddi sınavına girecek olan Özel de sandıktan çıkan sonuçlara göre yol haritası kurguladı. Genel başkanlığa devam etmek için manevralar yapacak.

Mansur Yavaş'ın yol haritasında da planlar görülüyor. Yavaş da 2028'de Cumhurbaşkanlığı adayı olmayı planlıyor.

Mansur Yavaş'ın Ankara'nın kırsal ilçelerinde "Ben CHP'ye oy vermem" diyen vatandaşa "Biz zaten seçimden sonra CHP'de kalmayacağız" diyerek oy istendiğine dair iddialar kulağımıza geldi.

Gelelim Meral Akşener'e...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "hür ve müstakil" yolunun partisi açısından hangi sonuçları doğurduğunu da hep birlikte göreceğiz.

Akşener'in elle tutulur bir başarı yakalayamadığı takdirde, YÜZDE 7'nin altında bir oy alırsa, siyasete veda edeceği yüksek ihtimal.

HDP-DEM HESAPLARI da var. Leyla Zana etrafında yeni oluşumdan söz ediliyor.



SONUÇ: 1 Nisan Türkiye için milat olacak.

Derin Avrupa'nın adamlarının Türkiye'de ağır yenilgi alacağı gün olacak. İnşallah, gelişmeler Türkiye'nin milli ve yerli MUHALEFET oluşumu için hayırlara vesile olur.