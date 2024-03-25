ENTRİKALARIN, komploların odağı konumunda olan CHP'de fırtına dinmiyor.

Merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun 3 kilit adamının bulunduğu BALYA BALYA para rezaleti soruşturmaları devam ederken, Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği ifadeler de yeni gelişmeleri tetikledi. İfade vermeden önce arkadaşlarına "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok.

Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilirler" dediği basına sızan Kaftancıoğlu ifadesinde farklı sözlerle, İmamoğlu'nun Genel Müdürü hakkında manidar konuştu:

"Görüntülerdeki paraların bağış parası olduğunu biliyorum. Makbuz kesilip kesilmediğini bilmem mümkün değildir.

Görüntülerdeki TUNCAY YILMAZ'ın (İmamoğlu inşaat şirketi genel müdürü) neden ve hangi amaçla orada olduğuna dair en ufak bir ilgim ve fikrim yoktur.

Kendisini tanımam. Tuncay Yılmaz'ın orada olması bana da garip gelmiştir.

Anlamadım" demesi dikkati çok çekti.

CHP'nin eski avukatlarından Mustafa Kemal Çiçek, "Kaftancıoğlu, konuya en hakim isim o. Ne olduğunu en iyi bilen o. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, itirafları çok önemli. Onun ifadeleri ve itiraflarıyla konu aydınlanır" demişti. Kaftacıoğlu'nun taktik konuşmaları sonrası soru işaretleri daha da artmış durumda.

Özellikle balya balya paraların nerelerden geldiği ve ne kadar balya balya toplandığı ortaya çıkmazken, başka saklanan paralar olup olmadığı ve CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilmesinde kullanılıp kullanılmadığı konusu merakları artırdı.

Genel seçimlere kadar 6'lı masa içinde CHP ile birebir ilişkisi olan, gizli kalmış birçok bilgiye sahip olan Meral Akşener CHP'yi bombaladı. CHP'nin arka bahçesindeki kirli çamaşırları ortaya serdi. CHP'de neler olmuş neler?

Meral Akşener'den çok konuşulacak sözler: "İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'ye gitmiştim. Bugün tırnak içinde 'Saraçhane medyası' denilen tayfa, yani bugün 'kanım aksa da zafer İmamoğlu'nun' diyen medyamsı, gazetecimsilerin tümü ölmüş anama sövdüler. İstanbul'da bazı ilçe başkanlarımız, bazı belediye meclis üyelerimiz hem de bizzat hem partimize hem bana hakaret ve iftira ederek istifa ettirildi, fotoğraflar verildi." Akşener, Mansur Yavaş hakkında da şunları söyledi: "Ankara'da yapılan haksızlıkların karşısında olup onun yanında olduk. Sonra ne oldu? Ankara'da bütün teşkilatlar ucuna kadar istifa ettirildi. Çok üzüldüm, onun adına çok utandım Sayın Mansur Yavaş çıktı televizyonda dedi ki;

'İl başkanı, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri İYİ Parti'den istifa ettiler, benimle çalışıyorlar'. Sayın Mansur Yavaş ve etrafındaki tayfa anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz." Akşener, Antalya için de şunları söyledi:

"2020'de koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine başka birinin getirilmesi için harekete geçtiler. Uzun bir hastalık süreci geçirdi. Ne kadar insan varsa belediye başkanlığı görevinde olan birer birer geldiler ve dediler ki 'Sen razı olursan CHP razı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'yla da sen konuş'. Bu dediğim Böcek hasta yatağında yatarken. 'Şu kişiyi yerine oturalım'. Ben 'Hayır' dedim. Bunun siyasi bir ahlaksızlık olduğunu söyledim ve yapamadılar." SONUÇ: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, 1 Nısan meydan savaşı (koltuk) tahkimatını tamamladılar. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu savaşında yeni cephe: KRT TV... Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen KRT, genel seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ekibin kontrolüne geçmişti. Genel Müdür görevden ayrılmış, onun yerine İmamoğlu'na yakın isim gelmişti.

İddia o ki İmamoğlu'na yakın isim görevden alındı. Yerineyse Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir isim geliyor. Bu gelişme Başkent siyasi kulislerinde, 'KEMAL Kılıçdaroğlu dönüyor' diye konuşuluyor.

Son kulislere göre, 31 Mart seçimlerini kaybedecek Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na soyunacak ve Kemal Kılıçdaroğlu ile kapışacak. Özgür Özel de "Aradan nasıl çıkabilirim" hesabı yapıyor.

ALLAH CHP SEÇMENİNE SABIR

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