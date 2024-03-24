YENİ Dünya Düzeni'nin sancıları sürerken, Moskova'da yapılan terör saldırısını DEAŞ üstlense de onun arkasındaki güce odaklanmak gerekiyor. Yeni Dünya Düzeni'nin en kilit ülkesi TÜRKİYE de terör saldırılarının hedefi olmuştu. Değişen dünyada liderler öne çıkıyor. İşte burada ne kadar şanslı olduğumuzu anlıyoruz. BAŞKAN ERDOĞAN gibi bir lider bizim için çok büyük şans.

İşte o büyük lider, Millet Bahçesi'nde BÜYÜK ANKARA MİTİNGİNİ gerçekleştirdi. Büyük Usta olarak kendi rekorunu yine kendisi kırdı.

Yüz binlerce kişinin katıldığı miting, Erdoğan coşkusuyla zirveye çıktı. CHP ve diğer partiler CÜCE MUHALEFET olarak meydanlarda Aziz Milletimiz'le buluşamadı. Başkan Erdoğan, diplomaside estirdiği rüzgarları meydanlarda daha da büyüttü. Öyle güzel pankartlar vardı ki, "BİR ADAM SEVDİK. ALLAH'TAN BAŞKA HİÇBİR GÜÇTEN KORKMAYAN VE BOYUN EĞMEYEN", "SEN BU MİLLETİN KABUL OLMUŞ DUASISIN" gibi herkesi mutlu eden sözler, mitinge damga vurdu. 50 ilde miting yapan lider yine Erdoğan oldu.

YAVAŞ'layan Ankara'nın umudu yine Erdoğan. Nitekim Erdoğan, alandaki kalabalıktan memnuniyetini, "31 Mart'ın müjdesini veriyor" sözleriyle dile getirdi.

Açık siyaset ve samimi duruşuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya çıkarak ağırlığını koyması bir başkadır Evet Erdoğan'ın en temel özelliği toplumla iletişim kurabilmesindedir.

Toplumun durduğu yerden bakıldığında insanlar kendi hayallerini gerçekleştirebilecek ve kendilerinin sesi olabilecek bir liderle karşı karşıya olduklarını Erdoğan'da görüyorlar.

Erdoğan'ın liderliği, sadece Türkiye'de değil, küresel düzeyde de kabul edilmektedir. İktidarları boyunca, sadece Türkiye'nin sorunlarının çözümü için değil, uluslararası krizlerin çözümünde de aktif bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Türkiye siyasetinde Erdoğan liderliği, onun siyasete getirdiği yeni paradigmalar bakımından istisnai bir mahiyet arz eder. Bu bağlamda Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugün getirildiği durumla ilgili sözleri özellikle dikkat çekicidir. Erdoğan, "Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada geziyor.

Bir diğeri terör örgütünü övüyor, bir başkası millete hakaret ediyor, ötekisi tembelliğine metiye düzer.

Böyle ana muhalefet partisi olur mu?

Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi? Geçmişleri ne olursa olsun CHP amblemi altında seçime girenler kendilerini tüm bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta CHP'ye de, DEM'lendiği ortaklarına da kazanmak değil sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir.

Gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var" sözleri miting alanını coşturdu.



SONUÇ: Türkiye artık büyük bir güçle ilerliyor. 31 Mart'ta sandıktan çıkacak tablo, halkımızın Erdoğan ile birlikte gerçekleştireceği yeni bir 'zafer' olarak tarihe geçecek. Başkan Erdoğan'ın Ankara rüzgarının Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un yelkenlerini dolduracağı hissediliyor.

Başkan Erdoğan bugün de BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ'nde 5 yıldır yokları yaşayan İstanbul'u tekrar umutlandıracak.