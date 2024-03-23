BEN bu yazıyı yazarken, merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun kilit adamlarının bulunduğu para sayma skandalı ile CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade veriyordu.

Bugün (Cumartesi) Kaftancıoğlu'nun verdiği ifade, yeni bombalara yol açabilir. Evet. CHP'deki para sayma skandalı dal budak sarıyor. Giderek, CHP'nin meşhur İSKİ SKANDALINA DOĞRU evriliyor. Her gün İmamoğlu'nun PARA MATRUŞKALARI karşımıza çıkıyor.

MATRUŞKA, bildiğiniz gibi Rus yapımı bir oyuncak bebek türüdür. Tek anne figürünün içerisinde iç içe yerleştirilmiş 5 veya 7 bebekten oluşur. Ahşap el yapımı olan bebekler ortasından açıldığında başka bir bebek çıkar, onu açtığınızda yine başka bir bebek çıkar. Matruşka, CHP'liler için uygun bir oyuncak. Yani CHP'de oyunlar bitmez. Skandallar, oyunlar sürer. Son olarak, İmamoğlu etrafında gelişen Matruşkası'nın içinden deste deste paralar çıktı. İfadeye çağrılan isimler artarken, merkezinde İmamoğlu'nun üç kilit adamının bulunduğu soruşturma genişliyor.

1) CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer (Eski Beylikdüzü İlçe Başkanı) 2) İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş (İmamoğlu'nun danışmanı) 3) Tuncay Yılmaz (İmamoğlu'nun inşaat şirketinin Genel Müdürü) İmamoğlu, daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanı idi. Danışmanı olan Fatih Keleş'in getirdiği çantadan deste deste paralar çıkarıldığı görüntülendi. Görüntülerde, odaya getirilen çantaların birinin üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazması dikkat çekmişti.

Yeni görüntülerde paraları Keleş'e, İmamoğlu'nun 2015'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na getirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in verdiği ortaya çıktı. Parayı ofiste sayan ve Keleş'in taşımasına yardımcı olan isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Ne tesadüf. Matruşkaların kilit adamları BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ'ni işaret ediyor.

Para matruşkalarının aynı ilçeden çıkması, balya balya paralar meselesine, ŞİFRE BEYLİKDÜZÜ başlığının koyulması da mümkün...

CHP'deki para sayma görüntülerinde yeni bir kişi ortaya çıktı. Daha önceki görüntülerde gözükmüyordu. Para sayma görüntülerinde CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin olduğu anlaşıldı.

"Acaba bu soruşturmada başka isimler de ortaya çıkar mı?" sorusunu akıllara getiriyor.

Görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de ifade verdi.

Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz, binayı satan Ali Rıza Braka ve Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan da "beyan sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.



SONUÇ

CHP'nin gündemi başka.

Parti içi iktidar kavgaları, 1 NİSAN savaşları tahkimatı sürüyor. Ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamıyorlar.

Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, skandalı örtbas edeceklerini zannediyorlar.

UNUTULMASIN GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMA GİBİ BİR HUYU VAR.

DÜNYADA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ.