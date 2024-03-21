MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak "AYRILAMAZSIN" açıklaması siyaset gündeme otururken, önümüzdeki 4 yıllık iç siyasete yönelik ve 2028 Cumhurbaşkanlığı bağlamında analizlere hız kazandırdı. Türk siyasetinin tecrübeli lideri Devlet Bahçeli'nin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın" açıklaması ABD ve Avrupa ekseninde de yankıları oldu.

Evet Bahçeli, "Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak size görmek istiyoruz" ifadesi çok önemli paradigmalar içeriyor. 20'inci Yüzyıl'ın Birinci Dünya Savaşı 1915-1918 yıllarında yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu parçalandı. Anadolu'yu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuz kurtardı, bağısız Türkiye kuruldu. Cumhuriyetin kurtarıcı lideri Atatürk'tü.

Yaşadığımız günlerde YENİ DÜNYA KURULUYOR. Türkiye, ikinci yüz yılını yaşıyor. Haritalar değişiyor. Üçüncü Dünya Savaşı tartışmaları yaşanırken. Dünyanın en tecrübeli lideri BAŞKAN ERDOĞAN'ın varlığı ülkemiz için çok büyük şans.

2023-2028 gibi çok kritik bir süreçte Erdoğan'ın görevinin bitmesi elbette ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarı açısında sıkıntılı bir sürece sürüklenmek tehlikesi içeriyordu. TÜRKİYE YÜZYILI'nın kurumsal yapısının zorlanması Başkanlık modelinin etki gücünün azaltılması gerçeği siyasetin tecrübeli lideri Devlet Bahçeli tarafından çok iyi okunuyor. Atatürk'ün kurucu lider olduğu Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz'da YÜZYILIN en büyük krizinden ABD aparatı FETÖ'nün Türkiye devletini vesayet altına sokacak darbe teşebbüsü hala hafızalarımızda.

Bu kurtuluşun mimari da ERDOĞAN ve TÜRK HALKI, en büyük yardımcısı da BAHÇELİ'ydi.

Hain darbe girişimi sonrası Bahçeli de, geleceği iyi okuyarak çivisi çıkmış parlamenter sistemin yerine başkanlık modelini Erdoğan'la beraber inşa etmesi çok önemliydi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin İKİNCİ YÜZYILI'nın risklerine karşı stratejik adımlar atılıyor. 15 Temmuz gecesi Erdoğan, Türk halkı ve Bahçeli ile MİLLİ ORDUNUN beraberliği ile oluşan yeni paradigmanın yürüyüşü Erdoğan tarafından sürdürülüyor. Muhakkak ki sıkıntılar var.

YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin 2035'lerde oturması söz konusu iken Erdoğan'ın görevinin sona ermesi elbette kabul edilemez. Bu ülkemiz için büyük bir yıkımı getirebilir.

SONUÇ: 31 mart sonrası 2028 yılına kadar yani 4 yıl seçim yok. Bu durum, TÜRKİYE YÜZYILI'nın inşası ve kurumsal yapıların oturması bakımından ALTIN şans olacak. Erdoğan liderliğinde Türkiye'mizin yapacağı jeolojik hamleler büyük imkanları beraberinde getirecek.

Yeni dünyada TÜRKİYE bölgesel güç ve küresel aktör olarak daha da büyüyecek. Yolun daha da açık olsun TÜRKİYE ve BAŞKAN ERDOĞAN.