BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın DÜNYAYA 360 derecelik bakışla sürdürdüğü jeopolitik hamleler, Batı medyasının radarlarında dikkatle ve kıskançlıkla izleniyor. BÜYÜK TÜRKİYE yolunda başarı ile yürüyen Erdoğan, doğal olarak birçok analize konu oluyor. Fransa'nın önde gelen yayın organlarından "France 24 televizyonu kendi cumhurbaşkanları Macron'un Erdoğan karşısında GÜÇSÜZ DURUMA DÜŞÜŞÜNÜ gündeme taşırken, "Kuzey Afrika Sahel bölgesinde Türkiye öne çıkıyor" ifadesini kullandı. Macron'un bu konuda aciz kaldığına dikkat çekildi.

Sahel Batı Afrika'da doğuda Atlantik Okyanusu'nda Kızıl denize kadar uzanan 5000 km'lik bir uzantı üzerinde Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Çad, Sudan, Burkino Faso ile Nijerya'yı içine alan bölge olduğu için hep gözdeydi.

Fransa, Sahel'den çekilmek zorunda kalırken Türkiye'nın BÜYÜK AKTÖR oluşuyla SAHEL'de yeni dönem başladı. France 24, "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Türkiye özellikle askeri satışlar ve yatırımlarla Sahel bölgesindeki etkisini artırdı. Fransa'nın bölgeden çekilmek zorunda kalmasının ardından Türkiye, Sahel bölgesinde daha büyük bir ekonomik ve askeri rol oynuyor" diye yazdı. Başkan Erdoğan'ın, dağıtılmış Müslüman ülkelerini bir araya getirme yolunda yaptığı hamleler etkili olmuş ve Afrika halkı uyanmıştı.

Yüz yılı aşkın bir süredir Afrika'nın kanını emen, özellikle Sahel'de konuşlanmış olan Fransız birlikleri tarih oldu. Fransa 2022'de Mali'den, geçen yıl da Nijer ve Burkina Faso'dan askerlerini çekmek zorunda kaldı.

Bu bölgelerde YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE oldu.

Türkiye ve Somali arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının rüzgarları 100 yılı aşkın süredir Afrika'nın kanını emen İngiltere'nin üzerinde esiyor.

BBC, "Türkiye ve Somali arasında 2011'den bu yana sürekli gelişen siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler 8 Şubat'ta imzalanan "Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ile yeni bir aşamaya evriliyor" analizi çok önemliydi.

Anlaşmaya göre, Mogadişu'da kapsamlı bir askeri üssü bulunan Türkiye, Somali karasularını 10 yıl boyunca koruyacak ve deniz kaynaklarının gelişimine katkıda bulunacak. Bu durum İngilizler için panik nedeni. Çünkü anlaşmanın jeopolitik önemi çok fazla.

Türkiye bu anlaşmayla, Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgenin en önemli anlaşmasını yaptı. Son günlerde Bağdat yönetimi ile yapılan anlaşmalar, PKK'nın kökünün kazınacak olması TÜRKİYE'nin önünü açacak çok önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor.

SONUÇ: Yüzyıllarca Afrika'yı sömürenler itiliyor. BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE RÜZGARI

KUZEY AFRİKA'DA SERT

ESİYOR. Türkiye, son dönemde o kadar kritik hamleler yaptı ki, ekonomik saldırıların arkasında yatan gerçek bu. Gelecekte kolay yaşamak için zor olanları başarmalıyız. Bugüne kadar bunu hiç istemedik ya da isteyemedik.

Ancak 2002'den itibaren Başkan Erdoğan'ın planları BÜYÜK TÜRKİYE içindi. Ancak hala bunu anlamayanlar var. Zamanla anlatacağız. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

YOLUN DAHA DA AÇIK OLSUN

BASKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE...