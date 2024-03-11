24 Şubat 2024'te Rusya ile Ukrayna arasındaki kritik savaşın 3. yılına girildi. Askeri açıdan savaşın henüz bir kazananı yok. Savaş geniş kara, deniz ve hava sahalarının yanı sıra siber alanı da kapsayan hibrit bir boyutta devam ediyor.

Taraflar bir açmaz ile karşı karşıyalar ve savaşın seyri 2024'te de bu şekilde devam edecek gibi görünürken, ümitlerin tükendiği bir süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir jeopolitik hamle yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi İstanbul'da DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ağırladı, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'ya BARIŞ MASASI teklifinde bulundu.

Ukrayna savaşının nükleer bir çatışmaya dönme riski taşıdığı bir sırada, Başkan Erdoğan arabuluculuğuna Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus destek verdi. Papa, "İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin" diyerek Zelenski'ye mesaj verdi.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Müzakere cesur bir ifadedir.

Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak" ifadeleriyle Zelenski'ye, ERDOĞAN ARABULUCULUĞUNDA

İSTANBUL MASASI'NI işaret etti.

Muhtemelen Rusya lideri Putin'in Erdoğan'ın davetlisi olarak Mayıs ayında yapacağı TÜRKİYE ziyareti öncesinde, Papa'nın Erdoğan-Barış işaretinin dünya çapında özelliği bulunuyor. Evet. Barışı sağlamak konusunda Erdoğan, samimi bir çalışma içinde. Dünyanın Erdoğan'ın bu çabalarını takdir ettiğini biliyoruz.

Ukrayna'da barışın sağlanması için Erdoğan'dan başka çaba içinde olan başka bir lider var mı? Hatırlayalım.

Savaşın 6. ayında Erdoğan, Ukrayna ve Rusya barış görüşmesi masasını İstanbul'da kurmuştu. DOLMABAHÇE SARAYINDA anlaşma çıkmak üzere iken, Derin Amerika (CIA-Pentagon-Silah Baronları) takoz koydu. Savaş devam ediyor. Onbinlerce Ukrayna ve Rus askeri ölmeye devam ediyor. Milyonlarca Ukrayna'lı ülkeyi terk etti. Nükleer savaş riski büyüdü. Üçüncü dünya savaşı yorumları yapılıyor. Cephe hattı pek değişmedi. Ukrayna taarruzu umduğu kadar başarılı olmadı. Rusya hâlâ Ukrayna topraklarının %18'ini kontrol ediyor. Savaşın sona erme ihtimali pek iç açıcı görünmüyor. Cephedeki durum hâlâ belirsiz. Ancak Rusların da ilerlemesi yok. AB'nin ekonomik yardımının geleceği de tehlikede.

Washington'da eski Başkan Trump'ın gelmesi halinde, ABD yardımıyla ilgili kıyamet senaryoları yazılıyor. Bu yüzden, Batı ve dolayısıyla Ukrayna için 2024 daha zor olacak. Büyük olasılıkla, savaş 2024 boyunca devam edecek. Ümitlerın tükendiği bir noktada, Başkan Erdoğan, Zelenski'yi İstanbul'da DOLMABAHÇE SARAYINDA kabul ederek, yeniden İSTANBUL BARIŞ MASASI teklif ederek, dünyaya mesaj verdi.

Putin ve Zelenski ile konuşan tek lider Erdoğan. Putin de muhtemelen Mayıs'ta Türkiye'ye gelecek. İnşallah, Erdoğan arabulucuğunda yeniden İSTANBUL masası kurulur.

SONUÇ

Evet. Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın ARABULUCULUĞU dünya çapında değerlendiriliyor. Çünkü, Ukrayna'da barışın sağlanması için Erdoğan'dan başka çaba içinde olan başka bir lider yok. Erdoğan, Putin ve Zelenski'ye savaşı bitirtecek, barışı getirebilecek imzayı da attırabilirse tarihi bir görevi yerine getirmiş olacak. Ayrıca Gazze-Filistinlilere gaddarca saldıran Netanyahu'ya karşı da gür sesle haykıran ve dünyanın vicdanlarını harekete geçirmeye çalışan tek lider, Müslümanların gür sesi, mazlum insanların sesi de Erdoğan. Ukrayna'da ve Gazze'de ateşkesin sağlanması, barışın tesisi, Nobel Barış Ödülü Küresel lider Başkan Erdoğan'ın hakkı olacak.