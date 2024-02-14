GÖK Vatan'a Kaan gücü geliyor. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'ın Mart ayında yerden teker keserek ilk uçuşunu yapması ve gökyüzü ile buluşması bekleniyor.

Güzel bir atasözü var.

Sıkıntı yaratan ev sahibi kiracıyı ev sahibi olmaya kararlı hale getirir. ABD de özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra TÜRKİYEMİZE küstahça utanmazca ambargo koydukça Aziz Türk Milleti ve Türk Devleti savunma sanayinde ezberleri bozdu.

Son olarak ABD'nin Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı projesi olan F-35 programından yine küstahça çıkarması, milli savaş ucağı Kaan projesinin hızlandırılmasında tarihi rol oynamıştır. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı'nda Milli Muharip Uçak'a Kaan adı verilmişti.

Kaan'ın ilk uçuşuna yönelik testler tamamlandı.

2028 YILINDA SERİ ÜRETİM BAŞLAYACAK.

Kaan, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağı. Kaan ile Türkiye, bu seviyede savaş uçağı üreten ve geliştiren 6 ülkeden biri olacak.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı Kaan, süper seyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. Nesil Savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip.

ABD, Rusya ve Çin'in 5. nesil savaş uçakları bulunuyor.

Hindistan ile Japonya ise beşinci nesil savaş uçaklarını Türkiye gibi geliştirme aşamasında. Türkiye, böylece 5. nesil savaş uçağı liginde 6 ülke arasında yer alacak



SONUÇ: Kaan, envantere girdiğinde insansız savaş uçakları Anka-3 ve Kızılelma ile birlikte otonom kol uçuşu yapacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka- 3 ve Kızılelma, gökyüzünde hayalet özelliklerine sahip uçak olan Kaan'ın aynı özelliklere sahip iki görev arkadaşı olacak. ABD'nin F-35 ve F-16 konusunda geri adım atmasının aslında Türkiye'nin bu bağımsız adımlarının da etkisi oldukça fazla.