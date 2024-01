MEMORANDUM: Memorandum kelimesi Türkçe'de 'hatırlanacak şey, not, MUHTIRA anlamına gelmektedir.

Irak'ın kuzeyinde Derin ABD (CIAPentagon- Centcom) ve İsrail parmaklarıyla aparatları PKK-YGG-SDG eşkıyasının Kahraman askerlerimize kalleşçe saldırtılması Türkiye ve kardeşimiz Türk devletlerinde büyük infialle karşılandı. TÜRK DEVLETİ KARARLI. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesinde kritik bir toplantı yaptı. Zirvede Pençe-Kilit bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu planlı-terör kalleş saldırısına karşı atılacak adımlar değerlendirildi. Zirvenin sonunda Türk Devleti'nin genlerini konuşturan, tarihi bir MEMORANDUM yayınlandı. Özellikle, PKK-PYD-SDG'nin arkasındaki kirli ellere, Derin ABD-Biden'a derin mesajlar verildi. "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "TERÖRİSTAN" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" ifadesi Derin Amerika-Biden'a anlayacakları dildendi. Dolmabahçe memorandum'un şifreleri oynanan oyunları, kirli planları, alçak projelerin (Genişletilmiş Ortadoğu projesi) arka planındaki KUKLACI'NIN EŞKALİNİ veriyor.

Memorandumun derin mesajları:

1) Zirvede terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/ KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürülecek. Bu ifade, Türkiye'nin Irak-Suriye-Doğu Akdeniz-Kızıldeniz-Kuzey Afrika'da Derin Amerika'nın projelerine karşı BÜTÜNLÜKLÜ BİR STRATEJİ uyguladığına işaret ediyor.

2) Kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.

3) Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.

Bu ifade ile, Derin ABD'nin aparatı PKK'yı Türk Ordusu-Emniyetinin YOK ETTİĞİ dünyaya ilan ediliyor.

4) Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü SEMİRTME SENARYOLARININ sinsi birer parçasıdır. Bu ifade, Irak ve Suriye'de PKK-YPG-SDG eşkıyasının Derin ABD (CIA-Pentagon-Centcom) ve İsrail (Mossad) tarafından canlandırılmak ve SEMİRTMEK istendiğini işaret etmektedir.

Özellikle Semirtmek kelimesi kullanılarak (yani, CANLI HAYVANLAR için besili, etli yağlı bir duruma getirmek, semirmesini sağlamak) PKK-YPG-SDG'nin ne oldukları, arkasındaki ellerin ne yaptığına işaret edilmektedir. Memorandum, Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa ARKASINDA KİM OLDUĞUNA BAKMADAN kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

EVET. TÜRK DEVLETİ DERİN ABD'YE, FRANSA'YA DİYOR Kİ, "PKK-YPG-SDG'nin arkasında kim olduğunu biliyoruz. Arkasında olduğunuz aparatlarınızı, size bakmadan İMHA EDECEĞİZ. Nitekim, 5-6 Ekim'de Türk uçakları Centcom üsleri yanındaki PKK üslerini paramparça etti. ABD'de kalleşçe SİHA'mızı düşürdü. Türk Devleti kararlı.

Aynı yolda yürüme kararında. Gerektiğinde çekinmeyecek". Peki, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'DEN kim rahatsız. Başkan Erdoğan-Türkiye'nin Filistin-Gazze'ye sahip çıkması, İslam ülkelerini uyandırarak harekete geçirmesi, ABD-Avrupa'nın Doğu Akdeniz'e ve Adalar Denizi (EGE) çökme planlarına set çeken hamlelerimiz sonrası Derin ABD-CIA/MAŞALARI PKK-YPG-SDG devreye sokulmuş görünüyor.



SONUÇ: EVET. ABD istıhbarat servisi CIA ve İsrail MOSSAD'ın PKK-YPG-SDG sevdası tam anlamıyla yıllardır derin ilişkilerinin sürdüğüne her olayda tanık oluyoruz. ABD-CIA/ Pentagon Jeopolitik, İsraıl-Mossad jeopolitik kirli planları uygulama peşinde geziyor.

Haçlı siyonist ABD (İsrail), aparatları PKKYPG- SDG ve DEAŞ'ı İNGİLİZ ANAHTARI olarak kullanarak, kirli yeni dünya düzeni için Ortadoğu İslam coğrafyasında yeni haritalar kurguluyor. İŞTE BAĞIMSIZ TÜRKİYE. TÜRKİYE MEMORANDUMU TARİHE NOT DÜŞMÜŞTÜR. NOKTA.