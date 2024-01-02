CHP EŞBAŞKANLARI Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları arasında büyükşehir, il belediye başkan adayı ve belediye meclis üyelerini belirleme kavgası şiddetli şekilde sürüyor.

15 günden bu yana, İmamoğluÖzel'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarını tırpanlama işine girdikleri gözleniyor.

Bilindiği gibi, 5-6 Kasım'da yapılan CHP Kurultayı'nın bir gün öncesinde, CHP'nin 130 milletvekilinden 95'i, 81 il başkanından 55'i, 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından sadece İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na destek için imza vermemiş, 10'u destek imzaları vermişti. CHP Parti Meclisi, sadece 2 büyükşehirin İstanbul'da İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'ı açıkladı. Geriye kalan 9 büyükşehir belediye başkanının yeniden adaylığı konusunda büyük çekişme yaşanıyor. Çekişmenin, eşbaşkanlar Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu tırpanlama düşüncesinden kaynaklandığı, bu yüzden başta Adana, Hatay, Mersin, Antalya, İzmir ve Eskişehir adaylarının açıklanamadığı konuşuluyor. Bu bağlamda, 15 gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyen 6 büyükşehir adayı üzerinde arka planda şiddetle kavgaların yaşandığı ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun adamlarını tırpanlama çalışmalarının sadece 6 büyükşehirle sınırlı kalmadığı, birçok il ve ilçe belediye başkanlığına aday olan Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere kadar geniş olduğu söyleniyor. İmamoğlu'nun İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını belirlemeyle yetinmediği, gözünü Ankara hariç diğer büyükşehir ve birçok il belediye başkanını belirlemeye kadar vardırdığı da perde arkasında kriz yarattığı belirtiliyor.

İmamoğlu- Özel Kılıçdaroğlu'nun adamlarını tırpanlamada ele ele tutuşurken, özellikle İzmir olmak üzere birçok il belediye başkanını belirlemede de bilek güreşi yapıyorlar.

CHP'de İzmir krizine çare bulunamazken diğer büyükşehirlere aday belirlenmesinde tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu ve Özel İzmir'de anlaşamadığı için Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun durumu buzdolabına kondu.

Adana'da Zeydan Karalar'ı CHP'nin işbirliği yapacağı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM'in istemediği konuşuluyor.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de değişme-değişmeme durumunda bekliyor. İSTANBUL'DA ise KEMAL Kılıçdaroğlu'nun adamları pasifize...

İstanbul'da İmamoğlu'nun İl Başkanı seçtirdiği Özgür Çelik'i 39 ilçeden 24'ü desteklemişti. Kılıçdaroğlu'nun adayına destek veren 15 ilçe başkanının sesi de nefesi de kesildi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri elemesi, kendine yakın bürokratları İLÇE BAŞKAN ADAYI olarak listeye koyması, Kılıçdaroğlu'nun Ankara ofisinde en çok konuşulan konu haline döndü.

İmamoğlu'nun daire başkanları İstanbul ilçelerinden belediye başkan adayları oluyor. Fatih'te Mahir Polat artık resmen aday gösterildi. Pendik'te Tarık Balyalı aday oldu. CHP'nin Fatih adayı Mahir Polat eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri, Pendik adayı Tarık Balyalı ise İBB CHP Grup Başkanvekili.

Siyasi kulisler de Ekrem İmamoğlu' nun İstanbul'da seçimi kaybettikten sonra ne yapacağı çok konuşuluyor. İmamoğlu seçimi kaybederse CHP'de ne olacak?

1) CHP olağanüstü kongresi kurgulayacak. Muhtemelen 2024-Mayıs olacak.

2) CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

3) Özgür Özel yaptıkları gizli anlaşmaya uyarsa çekilecek. İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak siyaset yapacak.

4) Kılıçdaroğlu da seçim sonrası olağanüstü kurultaya hazırlanıyor.

Ya kendisi ya da başka bir ismi aday gösterebilir.

5) Siyasi kulislerde, Engin Altay veya Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun desteğini almak için sıkı çalışma yapıyor.



SONUÇ: İmamoğlu'nun kariyer planlamasında genel başkanlık sevdası var. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun hayalini bozmak için bekliyor. Bakalım Özel, İmamoğlu'na verdiği çekilme sözünü yerine getirecek mi? Özel, çark edip Kılıçdaroğlu'nun adayı olursa, CHP kongresi çok şenlikli olacak çok.