Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı hitap; Gazi Meclis'in saygınlığından toplumsal uzlaşıya, ekonomik koruma kalkanlarından anayasa reformuna kadar çok katmanlı mesajlar içeriyor.

Erdoğan'ın muhteşem hitabı, Türkiye'nin siyasi geleceğine yön veren makro vizyonunun yanı sıra iç politikadaki güncel ekonomik ve sosyal meselelere dokunan yapıcı diliyle de çok konuşulacak.

Erdoğan, "Dünyada iki kez gazilik unvanıyla müşerref olan tek Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" sözleriyle hitabına başladı. Erdoğan'ın, TBMM'nin "Gazi" unvanına yaptığı bu vurgu, tüm siyasi aktörleri günlük polemiklerin ötesine, millî bilincin ortak paydasına davet eden bir mesaj niteliğinde.

Konuşmasının merkezine yerleştirdiği iki temel kavram olan "Büyük Türkiye Mutabakatı" ve "yeni anayasa", önümüzdeki dönemin yönünü tayin edecek ana akslar olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan'ın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmanın ardından önemli bir açılım da salonda gerçekleşti. Konuşmasını bitirdikten sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giden Erdoğan'a Bahçeli, Türk bayrağının renklerini taşıyan kırmızı ve beyaz güller verdi.

Erdoğan daha sonra muhalefet sıralarına yürüdü; CHP'lilerin, DEM Partililerin, MHP'lilerin, İYİ Partililerin ve Yeni Yol mensuplarının ellerini sıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da elini sıktı. MHP Lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun yanına giderek elini sıkması da "yeni siyaset" ve mutabakat çağrısının sahaya yansıyan somut jestleri oldu.

Erdoğan'ın "cephe siyaseti" eleştirisi, konuşmasının önemli başlıklarından biriydi. Buradaki temel mesaj, siyasi rekabetin Türkiye'nin ortak meselelerini gölgede bırakmaması gerektiği yönündeydi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Erdoğan'ın TBMM hitabının öne çıkan diğer hayati başlığı ise "Terörsüz Türkiye" vizyonuydu. Erdoğan, terör örgütünün kendisini feshetme ve silah bırakma noktasına geldiği tarihî kavşakta, TBMM'de 467 kabul oyuyla geçen "çerçeve yasa"yı, içerideki kararlılığın önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın TBMM'de gerçekleştirdiği hitap, yalnızca klasik bir dönem başlangıcı konuşması değil, Türk siyasetinin önümüzdeki döneme ait yol haritasını çizen tarihî bir manifesto niteliğindeydi. Başkan Erdoğan'ın salonu dolduran ve ekran başındaki milyonları yakalayan konuşmasının yankıları, TBMM'nin yeni çalışma döneminde çok hissedilecektir.