CHP gölge lideri Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün (cuma günü) Saraçhane'de aniden bir araya geldiler. SARAÇHANE PAZARLIK MASASI olarak değerlendiriyorum.

Bu Saraçhane görüşmesinin zamanlaması, masada ele alınan konularla ilgili sızan bilgiler çok manidar. Zamanlama manidar.

CHP Parti Meclisi perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyemedi.

Çünkü, İzmir adayı konusunda İmamoğlu İle Özel anlaşmıştı.

Hemen, Özgür Özel (patronuna) Gölge lideri Ekrem İmamoğlu'na gitmek ihtıyacı duydu.

Ele alınan konular manidar.

Kulislere sızan bilgilere göre, başta İzmir olmak üzere Muharrem İnce muamması, Memleket Partisi'ne, PKK'nın siyası kolu eski Hedep-Dem'e ve İşçi Partisi'ne İstanbul'da verilecek kontenjanlar gibi hassas konularda bazı pazarlıklar var.

Saraçhane Masasından çıkan iddialar şöyle:

1) Özgür Özel, Muharrem İnce ile buluşacak. Nitekim İnce, İmamoğlu ile iki kez buluştu ama Özgür Özel'le hala görüşmedi.

Özgür Özel'ın işi ağıra alması, İmamoğlu'nu rahatsız etti.

2) Memleket Partisi'ne değişik bir formülle kontenjanlar verilecek.

PKK'nın siyası kolu Dem'in alacağı işbirliği kararı bağlamında Esenyurt ilçesi adayı desteklenecek.

İşçi Partisi'ne Adalar ilçe Belediye başkanlığı verilmesi planlanıyor.

3) Özlem Çerçioğlu Aydın'da kalacak. İzmir'de İmamoğlu'nun adamı Buğra Gökçe ağırlık kazandı.

Mevcut Başkan Tunç Soyer'e kurultay sürecindeki gitgelleri, güven vermeyen tutumu ve hizmette yüksek kusurları nedeniyle Özgür Özel'in kendisine sıcak bakmadığı biliniyordu. Ancak İmamoğlu'nun istediği kişinin de aday olmasının istemeyen bir Özgür Özel var.

Özel ve İmamoğlu'nun İzmir anlaşmazlığını gidermek için, İzmir için genel sekreter Selin Sayek Böke ve Murat Bakan isminin konuşulduğu da söyleniyor.

Özlem Çerçioğlu'nun İzmir adayı olması halinde Aydın'dan CHP'nin adayı olarak düşünülen Bülent Tezcan, yoğun bakıma alındı.

Ankara'da Bypass ameliyatı oldu.

4) Ekrem İmamoğlu'nun daire başkanları İstanbul ilçelerinden belediye başkan adayları oluyor.

Eski CHP İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ataşehir adayı, Eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş Üsküdar adayı.

Eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen Eyüpsultan adayı.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Fatih adayı.

Eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, Sultanbeyli adayı.

Eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan Şişli adayı.

Tabii Şişli'deki aday CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü kızdırdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı, oğlu Emir Sarıgül CHP Şişli Belediye Başkan adayı olacaktı.



SONUÇ: CHP'nin gölge lideri Ekrem İmamoğlu ile devirdiği Kemal Kılıçdaroğlu arasında giderek şiddetlenen bir gerilim var.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu tesirini kırmaya yönelirken, Özgür Özel'in ortada kaldığı, şaşkına döndüğü görülüyor. Elbette Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Aziz Milletimiz, kavga olan eve gelin vermedi.

Kavga olan CHP evine belediye başkanlıklarını da vermeyecek.