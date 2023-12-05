İYİ Parti, CHP ile işbirliğini reddetti. Genel İdare Kurulu'nda kapalı oylama yapıldı. İYİ Parti'nin 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu'ndan 35 'Hayır', 14 'Evet' oyu çıktı. Genel İdare Kurulu kararı ile İYİ Parti yerel seçimlere kendi adayları gitme kararı almış oldu. Bu karar, özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın moralini çok bozmuş olacak.

İYİ Parti Kurumsal İletişim Başkanı Şükrü Kuleyin bir mesaj paylaşarak "Allah utandırmasın... Hür müstakil seçimlere katılıyoruz" dedi. Bu paylaşım İYİ Parti'nin CHP'nin teklifini kabul etmediği, İstanbul ve Ankara dahil her ilde aday göstereceği şeklinde yorumlandı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı çöktü. İYİ Parti GİK toplantısında çok sert tartışmaların yaşandığı kulislere sızdı. CHP-HDP işbirliğinin gık üyelerinin çoğunluğu tarafından dile getirildiği, çoğunluğun CHP ile işbirliğine karşı çıkarak her ilde aday çıkarma kararınında ısrarcı oldukları belirtildi. Oylama sonucuna göre, İYİ Parti'den muhtemel istifaların gündeme gelmesi bekleniyor.

2019'daki ortaklıkla Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmişti. Ortaklık teklifi Akşener'den gelince ipler Kılıçdaroğlu'na geçmişti. Ancak şimdi durum farklı. İyi Partililer, "16 ilçe belediyemiz var. Biz yine onları kazanırız. Ancak biz olmazsak CHP İstanbul'u da Ankara'yı da kaybeder. O nedenle bizim istediklerimizi vermek zorunda" diyor. Akşener de pazarlığı yüksekten açtı. Şimdi CHP karar vermek zorunda. Çünkü Ankara ve İstanbul elden gider. Bir de İYİ Parti içinde Hedep ya da HDP ile yan yana görünmekten rahatsız olan bir kesim var. Şimdi o güç CHP ile yapılan ortaklığı Hedep'le ortaklık olacağını görüp, diretiyor. Burada Ekrem İmamoğlu, Akşener'i ikna edeceğini düşünüyordu. Ancak aracılar bunun kolay olmadığını İmamoğlu'na iletti. Pazarlıklar sürecek. Hem de çok ciddi pazarlıklar. Bakalım kim kazanacak. İYİ Parti ve Akşener için en zorlu sınav başladı. Tabii ki Özgür Özel ve CHP için de büyük sınav başladı.

Son kulis...

İstanbul ve Ankara belediyelerinden iş almış ve alacak olan İYİ Partili işadamları CHP ile işbirliği için çok bastırmış hem de çok. Akşener'in kulislerinde konuşulanlara kulak kabarttığımızda kimse bu iddialara net bir şekilde hayır demedi.