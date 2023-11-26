DEDELERİMİZ, ninelerimizden bizlere miras kalmış güzel ve nefis bir darb-ı mesel var. BAD-EL ÜL BASRA...

Türkçesi, "Basra harâp olduktan sonra" anlamındadır. Yani iş işten geçmiş ve olan olmuş, olanın ardından, duyulan pişmanlıkların, oluşan tahribatların, ızdırap yüklü ahü vahların pek fayda vermeyeceğini ifade etmektedir. Sanki bu deyim, bugün partisi harap olmuş Meral Akşener'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medet ummasına işaret ediyor.

Nitekim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, taciz, para transferi, istifalarla çalkalanan İYİ Parti ile CHP ittifakı olacak mı? soruluyor. Ne diyor Özel, "Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum." Hiç siyasete yakışan bir dil mi bu? Ablalar, abiler devri kabandı Özgür Özel. Meral Akşener harap olmuş, telefonla arayan ,Ekrem İmamoğlu ile 10 dakika konuşuyor, kapısında dolaşan Mansur Yavaş'la 20 dakika görüşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya bunlar iktidara gelseydi, neler olurdu? Ülke elden gitmişti. İP'ten istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Akşener'i istifaya çağırdı. Akşener sağdan soldan bombalanırken, parti içinde Buğra Kavuncu-İstanbul ekibi Ankara ekibini temizleyerek Genel Başkanlığı kapmayı planlıyor. Koray Aydın buna izin verir mi? Bu iki isim kapışırsa, aradan Müsavat Dervişoğlu sıyrılma planları yapıyor.



132 MİLYON LİRAYA NE OLDU?

Ortadan kaybolan 132 milyon liralık iddia ise, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nı da harekete geçirecek ölçüde. Ümit Dikbayır yeni açıklamalarla Akşener ailesini de tartışmalar içine çekti. Dikbayır, "Meral Akşener'in oğlu kendi ekibine para dağıttı. Bizim partimizin seçim kampanyasını her anlamda Fatih Akşener yönetti. Genel Başkan Yardımcısı Sedat Aksakallı iş insanlarından para topladı" dedi. Hala Sakarya Milletvekili olan Ümit Dikbayır ayrıca, "İYİ Parti kimsenin oyun alanı değil. Seçime gidiyoruz, seçim kampanyamızı genel başkanın elektrik mühendisi oğlu yönetiyor. İtiraz ettiğimiz ödemelerle alakalı. Ben bunu da yeni duydum. Seçim bitti, Fatih Akşener bana "kampanya ekibine para vermem lazım" dedi. Ben de "biz bütün çalışanlara birer maaş verelim, genel başkandan bunun onayını alırım, onlar daha fazla çalıştı, onlara iki maaş veririz, paramız var" dedim. Elden para vermenin doğru olmayacağını söyledim. Ben elden para verme yöntemini uygulamadım. Benden sonra elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" sözlerinin parti içindeki etkisi daha uzun süre devam etmesini sağlayacak. Gerçekten de CHP, İYİ Parti ve yavru partilerle iktidara gelselerdi tarihin en büyük sıkıntıları yaşanacaktı.



SONUÇ: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş panikte... Ne olursa olsun, İYİ Parti'nin oyları düşse de İstanbul ve Ankara için Akşener'e muhtaç olan iki kişi var. O nedenle Akşener'in etrafında dolaşıyorlar. Meral Hanım da bu çıkar ilişkisinin farkında. Bakalım önümüzdeki günlerde Özgür Özel, ablasını nasıl ikna edecek. Çünkü Özel "kazanamazsam giderim" şovunu yaptı. Seçimden sonra bunu ona hatırlatırız. Bir de İYİ Parti'de 5 milletvekilinin daha istifa için beklediği kulislerde konuşuluyor. Öncelikle Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a dikkat...