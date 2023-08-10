SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ İyi karıştılar
BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

10 Ağustos 2023, Perşembe

İyi karıştılar

İParti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı çok önemi açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir taşı olacağı düşünülüyor.
Siyasi kulislerde o kadar çok fısıltılar dolaşıyor ki sormayın.
Akşener'in CHP ile bir daha işbirliği yapmayacağından tutun, İYİ Parti'nin CUMHUR İTTİFAKI'na katılması bile dillendiriliyor. Akşener'in siyaseti bırakıp yerini PRENSİNE bırakacağı iddiaları daetrafı sardı.
Nitekim CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "Meral Akşener CHP ile ipleri koparacak. Yerel seçimde CHP ile işbirliği yapmayacak" açıklamasının İstanbul ve Ankara belediye seçimlerinde işbirliği yapmayı planlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu paniğe itti. Kılıçdaroğlu'nun önceden haber almak için özel çalışmalar yaptığı kulislerde konuşuluyor. İyi Parti'yi yakından takip eden bazı gazetecilerle konuştum. "CHP'liler bizi çok arıyor" dediler.
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya bakınca Akşener'in taktiksel konuşmalarla siyaseti çok ısıtacağı ortada. Ancak pazarlık kapısını açık bırakacağı iddiaları da yok değil.
İYİ Parti'yi çok yakından takip eden bir dostum, "Akşener'in kafasında dolaşan tilkiler var" dedi.
26 Ağustos Malazgirt zaferinin oduğu gün konuşması önemli. Aynı gün BAŞKAN ERDOĞAN ve MHP lideri BAHÇELİ, Ahlat'ta zaer ve Türkiye Yüzyılı'nı konuşacak.
Akşener, CHP-Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ten uzaklaştığını, GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜK yapıldığını açıklayabilir. Yani küskün CHP seçmenine oynayabilir.
Kurtuluş Savaşı'nın en önemli harekatlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıldönümü dolayısıyla aksener gerçekten CHPile HDP beraberliğine çok KIZARAK bir taarruz başlatabilir.
İYİ Parti Cumhur İttifakı'na geçerse, yeni bir senaryo yazılır. Çünkü AKŞENER, "TÜRK MİLLETİ, Başkanlık sistemine destek verdi" dedi. Bu açıklamalarını daha da büyüten bir adım da atabilir. Peki bunlar olmazsa Buğra Kavuncu'ya mı yol açabilir? Siyasi kulislerde Aksener'in PRENSİ Buğra Kavuncu yorumları yapılıyor. iddiaları dolaşıyor. Ancak onun da FETÖ ile bağantılı olduğunu iddia eden ÜMİT ÖZDAĞ akıllara geliyor. Düşünün HDPKK destekli ALTILI MASA seçimleri kazansa ne olurdu? Türkiye bölünme dahil her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalırdı. Çünkü hepsinin tek derdi koltuklarını korumak gizli ajandalarıyla ülkeyi yönetmeye çalışmaktı. Bu da ülkenin yönetilemez hale gelmesinin önünü açacak bir garabetti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu veya diğerleri... ALLAH TÜRKİYE'yi korumuş.
SONUÇ: Gözler tornistan yapmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun ve Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında. Türkiye'nin muhalefeti artık dönülmez bir yola girdi. Belki Meral Akşener bir hamle ile yeni bir yol bulur yoksa o da diğerleri gibi siyasetin yok olan sistemi içinde bulur kendini...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mahzende pazarlık 08 Ağustos 2023, Salı Derin abiler devrede 06 Ağustos 2023, Pazar Kararsız Ekrem hayalperest Ekrem 03 Ağustos 2023, Perşembe Kemalciler Ekremciler 01 Ağustos 2023, Salı
Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi
Emeklilik sistemi sil baştan!
Değişimciler ayaklandı! Kılıçdaroğlu’ndan ’Manisa’ darbesi yiyen Özgür Özel, İmamoğlu gibi kendini yollara vuruyor: İstifa edecek kulisi
İstifa edecek! Kendini yollara vuruyor
SGK, bağkur esnaf tarım, memur! Bugün dilekçe versem emekli olsam kaç para maaş bağlanır?
Bugün emekli olsam kaç para maaş bağlanır?
Masterchef Alican’ın sevgilisi bakın kim çıktı! İki aşığın tatil pozları sosyal medyayı salladı! Meğer Alican Sabunsoy
Sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer...
Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Yıldız isimler yolcu
SON DAKİKA