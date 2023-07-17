FETÖ’nün hamisi derin ABD gerçeği

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Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, ''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Akif'in bu mısraları, emperyalist (dış odakların) Türkiye üzerindeki plan ve projeleri açısından BÜYÜK önem taşımaktadır. Türkiye'yi derinden etkileyen başta 15 Temmuz olmak üzere, gerçekleşen darbelerin bir daha vuku bulmaması ve ülkemizin refahı, milletimizin birliği ve devletimizin bekası hayati bir konudur. Allah bir daha milletimize darbeleri yaşatmasın. 15 Temmuz şehitlerini ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Allahımızın Türkiye lideri Erdoğan'a uzun ve sağlıklı bir yaşam vermesini niyaz ediyorum.

SONUÇ

Dünyanın en stratejik konumunda bulunan Anadolu topraklarının, BİN YILDIR SAHİBİ olarak, daha nice bin yıllara yürürken, 15 Temmuz 2016 darbesi başta olmak üzere ülkemizde gerçekleştirilmiş 27 MAYIS 1960/12 EYLÜL 1980/28 ŞUBAT 1997 darbelerinin arka planını hep araştırmak, geleceğe yönelik dersler almak mecburiyetindeyiz.

MÜSLÜMAN TÜRKLER olarak HAÇLI SİYONİSTLERİN ANADOLU TOPRAKLARINDA HER ZAMAN GÖZÜ OLDUĞUNU ASLA UNUTMAMALIYIZ.