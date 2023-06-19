100 yıl önce İngiliz emperyalistleri Türkiye'yi enerjisiz bırakmak için petrol fışkıran Musul ve Kerkük'ü topraklarından hile ve kumpaslarla koparmışlardı. 100 yıl sonra Başkan Erdoğan-Türkiye, Karadeniz'de dogalgaz bularak Türkiye'nin kaderini değiştirmede büyük bir hamleyi gerçekleştirdi. Takdiri ilahi, yine başkan Erdoğan 2023 seçim zaferinden sonra Türkiye'nin kaderini değiştirecek yeni gelişmeye imza atarak, Türkiye'nin TORYUMLA ÇALIŞACAK ikinci ve üçüncü nükleer santral kurulumu talimatı verdi. Başkan Erdoğan'ın hamlesinin, Çin'in ilk toryum nükleer reaktörünü işletmeye almasıyla paralel yürümesinin anlam ve önemi çok çok büyük. Erdoğan'ın geleceği iyi okuyarak, hazırlattığı NÜKLEER ENERJİ DE DEVRİM PLANI devreye giriyor. Dünyanın ikinci TORYUM MADEN REZERVLERİ GÜZEL ÜLKEMİZDE BULUNUYOR Toryumla çalışacak nükleer santrallar Türkiye'nin kaderini değiştirecek.
Evet. Çin, Türkiye'nin de üzerinde uzun süredir çalıştığı toryum yakıtlı nükleer reaktörü faaliyete geçirdi.
Türünün ilk örneği olan, soğutma için suya ihtiyacı olmayan, 20 bin yıl enerji üretebilecek sıvı toryum nükleer reaktörü dünyada dengeleri değiştirecek öneme sahip. Çin hamlesi bu alanda ilerlemenin Türkiye için de yakın olduğu konusunda ümitleri artırdı. Toryum reaktörü, diğerlerine göre daha güvenli, azaltılmış atık, daha iyi yakıt verimliliği ve karayla çevrili kurak alanlarda kullanıma uygunluk dahil olmak üzere uranyum reaktörlerine göre birçok avantajı var.
Başkan Erdoğan, Isparta'da meydana gelen şüpheli uçak kazasında yaşamını yitiren Prof.
Dr. Engin Arık ve arkadaşlarının şehıt olmalarından sonra, TORYUM KONUSUNU detaylı inceletmişti.
Türkiye'nin TORYUM BEYNİ merhum Prof. Dr. Engin Arık, vefatından önce 2002'de yaptığı açıklamada, toryumun önemini anlatmış ve bu alanda Türkiye'nin ciddi bir aşamaya geçebileceğini söylemişti. GELECEK TORYUMLA ÇALIŞACAK NÜKLEER SANTRALLARDA demişti. Ancak şüpheli bir uçak kazasıyla hem Arık hem de ekibi hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin TORYUM MADENİ araştırmalarını yürüten beyinlerle ilgili gizem kaldırılamadı. Kaza, Türkiye'nin çok fazla konuşulmayan 120 TRİLYON DOLARLIK bir TORYUM zenginliğini ortaya çıkarmıştı. Yani ABD'nin 2007 yılı milli gelirinin tam 12 katına eşdeğer.
Toryum, Türkiye'deki enerji sorununu tamamen çözecek bir elementtir. Çünkü Türkiye kendine ebediyen yetecek bir toryum rezervine sahip. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin tondur. BUNUN 790 BİN TONU TÜRKİYE'DEDİR.
Nükleer enerjinin geleceği Türkiye'deki yakıtta saklı.Bu konudaki uzmanlar toryumun Türkiye'nin cari açığının en önemli iki nedeninin enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünlerin ithalatı olduğunu vurgulayan stratejistlere göre, Türkiye toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebilir. Türkiye'nin kurulu gücünü yüksek tüketim düzeyine ulaştırmak için 200-250 GW arasında güç kaynağı kurmak gerekiyor.
Ülkemiz toryum rezervinde dünyada ikinci sırada. Eskişehir'deki rezervler bilindiğinden daha çok.
SONUÇ
Stratejistler, toryum reaktörlerinin 2030'lu yıllarda dünyada ana enerji kaynağı olmaya aday olduğunu vurguluyor. Toryumun radyoaktif doğasından kaynaklanan sağlık ve çevre sorunlarının, toryum pazarının büyümesini engellemesi de öngörüler arasında. GELECEĞİN YAKITI TÜRKİYE TOPRAKLARINDA.
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Nükleer enerji devrimi planı
100 yıl önce İngiliz emperyalistleri Türkiye'yi enerjisiz bırakmak için petrol fışkıran Musul ve Kerkük'ü topraklarından hile ve kumpaslarla koparmışlardı. 100 yıl sonra Başkan Erdoğan-Türkiye, Karadeniz'de dogalgaz bularak Türkiye'nin kaderini değiştirmede büyük bir hamleyi gerçekleştirdi. Takdiri ilahi, yine başkan Erdoğan 2023 seçim zaferinden sonra Türkiye'nin kaderini değiştirecek yeni gelişmeye imza atarak, Türkiye'nin TORYUMLA ÇALIŞACAK ikinci ve üçüncü nükleer santral kurulumu talimatı verdi. Başkan Erdoğan'ın hamlesinin, Çin'in ilk toryum nükleer reaktörünü işletmeye almasıyla paralel yürümesinin anlam ve önemi çok çok büyük. Erdoğan'ın geleceği iyi okuyarak, hazırlattığı NÜKLEER ENERJİ DE DEVRİM PLANI devreye giriyor. Dünyanın ikinci TORYUM MADEN REZERVLERİ GÜZEL ÜLKEMİZDE BULUNUYOR Toryumla çalışacak nükleer santrallar Türkiye'nin kaderini değiştirecek.
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