Kılıçdaroğlu büyük panikte

14 MAYIS'TA, Derin Amerika-Avrupa'nın CHP- Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı 7'li KOALİSYON hezimete uğradı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'dan yüzde 5 ve yaklaşık 3 Milyon fark yedi. Kılıçdaroğlu'na tam destek veren Batı medyasının güvendiği dağlara da kar yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun umduğu dağlara da Mayıs ayında kar yağıyor. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. Tur öncesinde ATA İTTİFAKI-Sinan OĞAN'DAN darbe yedi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık ve bazı özel noktalardaki genel müdürlükleri Sinan Oğan'a teklif eden Kılıçdaroğlu, umutlanmıştı. Ancak Oğan "Başkan Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini" açıkladı. Oğan, "Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik, HDP üzerinden oluşturulan "kilit parti" söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik. İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta "yedek" olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik" diyerek aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkler'in gücünü ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun "Milliyetçi" söylemlerinin de aslında tamamen kurgu olduğunu da ima etti. Sinan Oğan, birinci turda yüzde 5.2 oranında oy almıştı. Oğan'a destek veren seçmenlerin büyük çoğunluğu ilk kez oy kullanan gençlerden oluşuyor. Kılıçdaroğlu, BÜYÜK PANİKLE 0.20'lik oy oranı olanlarla GÖRÜŞÜRKEN, Sinan Oğan'ı da bir şekilde ikna edeceğini düşünüyordu. Peki bundan sonra Kılıçdaroğlu ne yapacak? Önce Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta paniği bitecek.

Çünkü ikinci turdan umudu yok. Yakın çevresindeki kulis bilgiler de bunu doğruluyor. Kılıçdaroğlu'nun hedefi, CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmamak. Bunun içinde tercih edeceği yol belli. Kılıçdaroğlu, "10 ay sonra yerel seçimler var. Tüm gücümüzle buna hazırlanacağız. Partide başkanlık değişimi bu sürece zarar verir" diyecek ve seçim gecesi yalanlarıyla gerçek yüzleri ortaya çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü bir kez daha kesecek.

SONUÇ: Sinan Oğan'ın arkasındaki bölücü PKK ve siyası kolu HDPKK'dan nefret eden genç seçmenlerin de Başkan Erdoğan'a döneceğini düşünürsek, İKİNCİ TURUN SONUCU, 28 Mayıs'a az zaman kala belli oldu. Rehavete kapılmaması halinde Başkan Erdoğan'ın 5 yıl daha BÜYÜK TÜRKİYE yürüyüşünü sürdüreceğini düşünüyorum. MECLİS'İ CUMHUR İTTİFAKI'nın kazanmasından sonra, Başkan Erdoğan'ın tekrar seçilmesi demek, SİYASİ VE EKONOMİK istikrarın devamı demektir. Evet ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.