BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
‘Gidiyor gitmekte olan’ Kılıçdaroğlu
Siyaset kulislerine sızan son bilgiye göre (1 Nisan 2023 itibarıyla) 7'Lİ KOALİSYON'UN CUMHURBAŞKANI
ADAYI, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu bazı gelişmeler moralini çok bozmuş. 4 Cumhurbaşkanı adayının sıralaması için yapılan kura çekiminden Erdoğan, 1. SIRADA çıktı. Kılıçdaroğlu, 3. SIRAYA DÜŞTÜ. Elazığ'da konuşan Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir" dedi. Bu sıralamadan, Kılıçdaroğlu'nun canı sıkılmış, morali bozulmuş. Bir aydan beri Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla, Biden'ın ekibince Amerika'dan gönderilen Obama'nın da seçilmesini sağlayan BİR AMERİKALI SOSYAL MEDYA
OPERATÖRLERİ İSTANBUL'da büyük bir otelde harıl harıl çalışıyor. Bu algı operatörlerine ilave olarak Berlin-Paris orijinli bir anket şirketinin de yaptığı anket sonuçları sızdı. Kılıçdaroğlu'nun morali buna da bozulmuş. Avrupa Birliği, anket şirketi tespitlerine göre, (4-5 Mart tarihlerinde yapıldı) Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 6 PUAN ÖNÜNDE.
Avrupa Birliği adına özel anket yapan kuruluşun sonuçlarına göre, Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yine önünde (Erdoğan yüzde 49.1-Kılıçdaroğlu 45.7). Bitmedi.
Kılıçdaroğlu'nu desteklemek amacıyla, Amerika'dan yeni bir uluslararası anket şirketi Ankara'ya geldi. ABD Büyükelçiliğinin 50 metre karşısındaki Mariot otelinde özel ofis kurdular, 9 Nisan sonrası (Milletvekili listeleri YSK'ya verildikten sonra) çalışmalara başlayacaklar. 1 Mayıs'ta raporlarını Washington'a (CIA-Pentagon) göndereceklermiş. Kılıçdaroğlu-7'li koalisyon ittifakı büyük heyecanla bu raporu bekliyorlarmış.
7'Lİ KOALİSYON'DA VE CHP DERİNLİĞİNDE MİLLETVEKİLİ LİSTE KAVGALARI SÜRÜYOR.
Millet İttifakı'nda Meral Akşener-İyi Parti'nin diğer ortaklarına listelerinde yer vermek istememesi, kendi logosuyla her seçim bölgesinde seçimlere katılma ısrarı sürerken, buna kızan Babacan'nın da kendi logosuyla seçime girme kararı verdiği konuşuluyor. Karamollaoğlu'nun Babacan ve Davutoğlu ile İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK MODELİ üzerinde henüz anlaşma olmadı. Kılıçdaroğlu'nun, CHP listelerinden Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Uysal'a 44 milletvekili kontenjanı ayırdığı, Babacan içinde 20 kişilik kontenjanı gözden çıkardığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun parti içinden gelen sert istekler ve tartışmalar karşısında canının çok sıkıldığı ifade ediliyor. CHP listelerinden ortaklarına 54 kontenjan verilmesi sonucu, CHP içinde milletvekili olmak isteyenlerin isyan ettıkleri, Kılıçdaroğlu'nun, 'MV adayı olmayın, sizlere Bakanlık, Bakan Yardımcılığı vereceğim' diye mavi boncuk dağıttığı konuşuluyor. Örneğin, CHP kadın kolları Başkanı Aylin Nazlıaka Milletvekili olmak için yaptığı başvuru geri aldırıldı. (Güya Aile Bakanı yapılacakmış) Eski kadın milletvekili Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık değil milletvekilliği istedi.
Olumsuz yanıt alınca Kılıçdaroğlu'nun odasından duyulacak şekilde bağırarak, "O aday yapılacakmış. O kim? Daha dünkü çocuk. Ben çok büyük emekler harcadım. Milletvekilliği benim hakkım." diye bağırdığı öne sürüldü. Daha iktidara gelmeden, CHP ile İyi Parti arasında, TBMM Başkanlığı çekişmesi başladı.
CHP'nin grup başkanvekili Engin Altay'ın, 'Meclis Başkanı olacağım. Bakanlık istemiyorum' diyerek Milletvekilliği için başvuru yapması, ortakları İyi Parti'yi çok kızdırdı. Akşener'in sağ kolu olan bazı isimler, 'Meclis Başkanlığı İyi Parti'nin hakkı. Hem Cumhurbaşkanlığı alacaklar, hem de Meclis Başkanlığını olur mu?
Oyu yüksek iki parti CHP ile İyi Parti'dir.
Meclis Başkanlığı muhakkak İYİ PARTİLİ OLMAK ZORUNDADIR' demeleri sonucu, ortakların arasına şimdiden kara kedi girdi.
SONUÇ: Sosyal Medya algı operatörleri ve AB anket şirketi çok uğraşsalar da Kılıçdaroğlu'nu öne çıkaramıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Avrupa'lı SALES MACHINE (Satış makinası) da KILIÇDAROĞLU HAYALİNİ SATAMIYOR. CHP'DE ÖNCÜ
DEPREMLER BAŞLADI. 9 NİSAN'DA MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ 7'Lİ KOALISYONUN FAY HATLARINI ÇATLATACAK
ÖZELLİKLER İÇERİYOR. 'Geliyor gelmekte olan' diye yola çıkan KEMAL KILIÇDAROĞLU, 'GİDİYOR GİTMEKTE OLAN DURUMA DÜŞTÜĞÜ GÖRÜNÜYOR. EVET. Kılıçdaroğlu'nun 'SİYASETE VEDA'sına 42 gün kaldı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Her şey açık 02 Nisan 2023, Pazar 14 MAYIS 2023 seçimlerine giderken, bazı gerçekleri ortaya koymalıyız ki gelecek yılların Türkiye YOL HARİTASINI...
- Kılıçdaroğlu ve HDPKK 31 Mart 2023, Cuma DERİN Amerika-CIA'in aparatı Bölücü Terör PKK-YPG'nin SİYASİ KOLU HDP'nin ALTILI KOALİSYON'un Cumhurbaşkanı adayı...
- Devlet kadrolarını paylaşıyorlar 27 Mart 2023, Pazartesi KEMAL Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarılmasıyla, 6'lı Masa gerek anayasa paketi gerekse kabine...
- Gizli anlaşma 26 Mart 2023, Pazar KAPALI kapılar ardında, HDPKK'nın dolaylı desteklemesi karşılığında ALTILI KOALİSYONUN CUMHURBAŞKANI ADAYI Kemal...
- 7’inci ortak masada! 21 Mart 2023, Salı MASA'NIN Cumhurbaşkanı adayı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile derin Amerika'nın CIA aparatı, PKK-YPG terör örgütünün...