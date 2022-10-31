Yine kriz baş gösterdi

AMERİKA ve Avrupa'nın özene bezene kurduğu Altılı Masa her gün ortaya çıkan yeni krizlere sahne oluyor. "1 ay geç oluyor, 15 günde bir toplanalım" kararı almış olmalarına karşın Altılı Masa'nın Kasım ayı toplantısı ancak 14 Kasım'da yapılacak.

Toplanacaklar da ne olacak!

Altılı Masa'da sinirler yeni krizler nedeniyle gergin olacak. ABD ve Avrupa'nın 2023 seçimlerinde büyük ümit bağladığı Altılı Masa içinde seçimler yaklaştıkça büyüyen adaylık krizine başka krizler de ekleniyor. Son olarak Meral Akşener ve Ali Babacan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatlayan çıkışları sonrası bir de BTP'nin ittifaka katılmasına ilişkin fikir ayrılıkları gündeme geldi.

Geçen hafta meydana gelen iki krizin arka planına bakalım.

Şüpheli ABD gezisinden sonra Kılıçdaroğlu köşeye sıkışmış durumda. Önce Meral Akşener, havalara giren, masa ortaklarına yavru mualemesi yapan derin CHP'lilere tokat attı. "Noter değiliz. CHP'ye borcumuz yok" diye konuştu. Ardından bu sefer Ali Babacan da CHP derinliğindeki mahfillere ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tokatladı:

"Sıkıyorsa tek başınıza girin. Biz olmasak seçimi kazanamazsınız. Ortak aday çıkmasını engellediniz. 2018'de yılında tek tek adaylarla çıktınız.

Ne oldu? Kaybettiniz." Akşener ve Babacan'ın attığı tokatların etkisi sürerken bu sefer BTP krizi çıktı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa'ya katılmak istediğini açıklayınca, Meral Akşener üzerine atladı, buluştular, Akşener BTP konusunu 14 Kasım toplantısında destekleyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun adamları da "İyi olur" dediler ama Baş'ın Altılı Masa'ya girmesine Saadet Partisi, Deva, Gelecek ve DP karşı. Bu partiler BTP'yi istemiyor.

ALTILI MASA'DA son bir aydan beri en çok manevra çeken Meral Akşener. Akşener iki enstrüman kullanıyor.

1) Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Kazanacak aday" taktiği ile geri çekilmeye zorluyor.

Bir İmamoğlu'na bir Mansur Yavaş'a çok yakın durarak, Kılıçdaroğlu'na mesaj verıyor. Akşener'in amacı Kılıçdaroğlu'nu bitirmek.

Mümkün olursa kendini öne çıkarmak. Yoksa Altılı Masa dışından bir isim çıkarmak istiyor. 2)Transferlerle, muhalefetin birinci partisi olma ve CHP'nin önüne geçmeyi deniyor.

Meral Akşener ve Ali Babacan'ın 'ortak aday' belirlemek için geniş katılımlı anketler yaptırmayı açıklamaları, Kılıçdaroğlu'nu çok sinirlendirdiği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li iki belediye başkanı ıle yarıştırılmaktan rahatsız olduğu" ifade edilirken dikkati çekici bir yorum yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener ve Babacan'a, "Benim belediye başkanımı benim karşıma aday olarak çıkaramazsın" restini çekeceği belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu ise perde gerisinde liderlik sevdasından vazgeçmediğini gösteren taktikleri sürdürüyor. Son olarak 29 Ekim gecesı Cumhuriyet bayramı kutlamaları için Kemal Kılıçdaroğlu'nu GÖLGEDE BIRAKAN programlar yaptı.

'CHP'nin lideri' gibi konuşması, kutlamayı HALK TV'NİN CANLI YAYINLAMASI ve kutlama törenlerine ilişkin reklamlarının SÖZCÜ'de yayınlamaması CHP'DEKİ KAVGAYI gösterdi.

SONUÇ: ALTILI MASA ARTIK İFLAH OLMAZ. Altılı Masa'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak çıkması çok zor. ÇOKLU ADAY VEYA DIŞTAN BİR ADAY GÜNDEME GİRDİ.

Bakalım "Teknik direktör" Abdullah Gül yeniden devreye girer mi! SÖZCÜSÜ ALİ BABACAN VE TEMEL KARAMOLLAOĞLU, GÜL RÜYASINA YATMIŞ DURUMDA.