Ders: Milli otomobil

TÜRKİYE Cumhuriyeti'mizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim 1923'ün yüzüncü yılını kutlamaya başladık.... 99. yılı törenlerinde Başkan Erdoğan, Atatürk'ün kabrindeki şeref defterine yaşadığımız günlerin anlam ve önemini çok iyi anlatan şu sözleri yazdı: Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." Evet, 21'inci Yüzyıl'ın yeni dünyası kurulurken Türkiye tarihi adımlar atıyor. Türkiye, tarihi bir eşiği geçiyor.

Başkan Erdoğan'ın 'VİZYONU'na CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklı, hayali ve nefesi yetmiyor. Sadece ve sadece karşı çıkıyorlar. SON ÖRNEK, milli ve yerli otomobil üretiminde olduğu gibi, 1945'lerden bu yana milli ve yerli düşüncenin yakınından geçmiyorlar.

TÜRKİYE'nin BÜYÜK YATIRIMLARINA karşı çıktıkça, teknolojik vesayetçilere boyun eğmelerinden canımız çok sıkılıyor, hırslanıyoruz. Tarihe bakınca, uçak fabrikalarının marangoz fabrikalarına çevrilmesine öncü CHP zihniyeti, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve politbürosunun her karşı çıkışlarında yeniden hortluyor.

Boğaz köprülerine, dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı'na, otobanlara, hızlı trenlere, şehir hastanelerine karşı çıktılar.

Ancak Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, her birini tek tek faaliyete geçiriyor.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ne derse tersi oluyor. Ya ters yatıyor, ya ters bakıyor.

Sadece konuşuyor, KARŞI ÇIKIYOR, Başkan Erdoğan yapıyor. İşte son örnek MİLLİ OTOMOBİL. Erdoğan 3 yıl önce (2019), Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapacağını ilan etmişti. Kılıçdaroğlu çıktı "Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi.

Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir?

Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" demişti. 1961 yılındaki ilk Yerli Otomobil girişimi 'DEVRİM'den 61 yıl sonra, Türkiye'nin otomobil üretme hayalinde önemli bir kilometre taşını Başkan Erdoğan yerleştirdi. Togg, Cumhuriyet Bayramı'mızın 99. yılında Gemlik'teki tesiste Başkan Erdoğan'ın verdiği startla seri üretime başladı. Milli ve yerli otomobil fabrikaları CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'na ders (KAPAK) olsun. Kemal Bey, yerli ve milli otomobili üreteceksin, satacaksın. Teknolojik vesayetçilere boyun eğmeyeceksin. Çok sevdiğin Avrupa satıyor, sen de satacaksın.

Korkmayacaksın, sinmeyeceksin. Asla ve asla emperyalistlere teslim olmayacaksın.

İşte Türkiye yaptı. Kahraman genç kuşaklarımız nasıl satıyor, göreceksin. Aziz Türk Milleti'nin BAĞIMSIZLIK RUHU karşısında eğileceksin.

SONUÇ: Yeni dünyada Büyük Türkiye adım adım inşa ediliyor. Türk Savunma sanayinde devrimler oluyor.

Dünya savaş senaryolarını değiştiren SİHA'lar, KIZIL ELMA UÇAKLARI, atom denizaltıları, uçak gemisi, yerli ve milli savaş uçağı imalatı, jet motoru, tank motoru, BALİSTİK FÜZELER arka arkaya devreye sokuluyor. Türkiye artık o eski Türkiye değil. BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRK DEVLET AKLI, ülkemizi dışa bağımlı kılan stratejik enstrümanları, ürünleri yerli ve milli olarak devreye almakta son derece kararlı.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI HAYIRLI OLSUN.