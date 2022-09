Küresel hamleler

İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünden sonra şu anda dünyanın en tecrübeli 4 lideri Başkan Erdoğan, Biden, Putin ve Şi Cinping'tir... Yeni Dünya Düzeni kurulurken, Başkan Erdoğan'ın Türkiye liderliğinde bulunuşu ülkemiz için tarihi bir şanstır. Her 100 yılda bir YENİ DÜNYA DÜZENİ kuruluyor. İçinde yaşadığımız günlerde 21'inci Yüzyıl düzeni adım adım ilerliyor.

Büyük ihtimalle 2030'da yeni düzenin kurumları yerine oturacak, sistem saat gibi çalışmayı sürdürecek. Gerçek şu ki dünya artık eskisi gibi olmayacak.

Elbette bu yeni dönem de Türkiye'nin BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖR ROLÜ için fırsat olarak gören Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, müthiş jeopolitik-jeoekonomik hamlelerine hız verdi. Ukrayna savaşı jeopolitik hatlarda deprem etkisi yapmış, beraberinde dünya düzeni üzerindeki tartışmaları da getirmişti. ABD (NATO) ile Rusya'nın Jeopolitik Hesaplaşması yeni bir dünya düzeni kurgulamalarını hızlandırdı. Bu öyle bir hesaplaşma ki her ülkenin ayrı bir hesabı bulunuyor. ABD-İngiltere, Avrupa'yı dizayn ederek Rusya'nın karşısına çıkartırlarken, Amerika'da Biden'ı göreve getiren Küresel Güçler, Yeni Dünya Düzeni'ni biçimlendiriyorlar.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasını 20. Yüzyıl'ın en büyük jeopolitik felaketi olduğunu söyleyerek, Ukrayna'yı işgal eden Putin'le sadece Başkan Erdoğan'ın konuşabilmesi, yepyeni gelişmelere konu oluyor. Rusya'nın Ukrayna hamlesini çok iyi değerlendiren Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Türkiye'mizi KÜRESEL AKTÖR konumuna taşıdı.

Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi olan Erdoğan çok kutuplu dünyaya Türkiye'yi küresel aktör olarak taşıyor.

Nitekim önümüzdeki 20 GÜN içinde BAŞKAN ERDOĞAN, dünyanın kaderini çok yakından ilgilendiren 2 KÜRESEL TOPLANTIYA katılacak. Önce 15-16 Eylül'de Putin ve Şi Cinping'le Özbekistan'da BRICS Zirvesi'nde buluşacak. 10 gün sonra da New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile dünya meselelerini konuşacak. Doğu ile Batı arasında sıkışıp kalan Rusya lideri Putin, Başkan Erdoğan sayesinde önemli ataklar yapabiliyor. Yeni dünya düzeni beraberinde tıpkı 1945 sonrasında olduğu gibi kendi soğuk savaşını da getirirken, Batı ile Doğu arasında Başkan Erdoğan, küresel liderlikle Bağımsız Türkiye'yi ilmek ilmek örmektedir.

Çok kutuplu dünya düzeni sadece Avrupa'da güç dengesine zarar vermekle kalmayacak aynı zamanda Asya-Pasifik'te Japonya'nın yeniden silahlanması ve askeri bir güç olarak ortaya çıkması da başta Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore ile Japonya arasındaki dengeleri de yerinden oynatacaktır. Böyle bir gelişme Asya Pasifik'te tarihten gelen husumetlerin bir hesaplaşamaya ve intikama dönüşmesi tehlikesini gündeme getirecektir.

YENİ DÜZENİN MERKEZ ÜSSÜ Rusya ve Çin ile stratejik bir eksenin kuruluşunda bulunuşu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi bölgesel işbirlikleri ve ikili ilişkiler üzerinde çok etkili oluşu sürecinde, Başkan Erdoğan'ı BRICS Zirvesi'ne katılması gelecek için çok tarihi bir kavşağı işaret etmektedir.

Hatırlayalım. ABD eski Başkanı Trump, "ERDOĞAN, DÜNYA ÇAPINDA BİR SATRANÇ OYUNCUSU" demişti. Evet. Başkan Erdoğan, dünya çapında bir satranç oyuncusu olarak, Yeni Düzen'de Türkiye'yi çok etkili bir konuma oturtuyor. Bu bağlamda, 21. Yüzyıl düzeninde Türkiye'ye yeni bir rol biçmek için atağa kalktı. Suriye'ye yönelik operasyonlar, Libya'yla imzalanan anlaşmalar, Mısır ve İsrail'le gerginlik politikaları, Katar ve Somali'de kurulan askeri üsler, Doğu Akdeniz'de donanma eşliğinde petrol aramaya gönderilen araştırma gemileri hep bu atağın parçaları oldu. Türkiye şimdilerde; Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Suriye ile yeni dönem ilişkilerini geliştiriyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın çok başarılı jeopolitik hamlelerle Türkiye'nin rolünü artırırken, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTI ARTI HDP MASASI ne yapıyor? Birbirini yiyor. Bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler. HADİ ORADAN...