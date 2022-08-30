Doğu Akdeniz’de yeni denklem

BAŞKAN Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, YAKIN ÇEVREMİZDE sadece OYUNLARI BOZMUYOR, OYUN DA KURUYOR.

Tarih boyunca stratejik öneme sahip olan Akdeniz havzası son yıllarda hayli mühim gelişmelere sahne oluyor.

Bölgede bulunan hidrokarbon rezervleri ve enerji alanında yapılan anlaşmalar Akdeniz'in güvenliğini hayati bir mesele haline getirdi.

Doğu Akdeniz'de adeta bir satranç oyunu oynanmaktadır. Libya anlaşması sonrasında Türkiye bölgede öne geçti. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki jeostratejik avantajını pekiştiriyor.

Doğu Akdeniz'de son zamanlarda yaşanan bir dizi gelişme gözleri yeniden bölge jeopolitiğine çevirdi.

Bilindiği üzere Kıbrıs Rumları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) parsellerde ABD'li Exxon Mobil ve Nobel, Fransız Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz British Petroleum (BP) ve İsrailli Delek ve Avner gibi petrol şirketlerine gaz arama ve çıkarma ruhsat vermişti.

Buna karşılık Başkan Erdoğan- TÜRK DEVLET AKLI, MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile ayağa kalkmış, Türk sismik ve sondaj gemileri HAREKETE GEÇMİŞ, son olarak Abdulhamid Han Sondaj Gemisi ihtilaflı alanların çok yakınında çalışmalara başlayarak AB ve tetikçisi Yunanistan'ın nefesini kesmişti.

Önceki hafta, Kıbrıs adasının ihtilaflı bölgesdoğalgaz keşfedildi.

Fransız Total Energies ile İtalyan Eni, Kıbrıs açıklarında doğal gaz rezervi keşfettiklerini duyurdu. Kıbrıs'ın Blok 6 offshore sahasında açtıkları Cronos-1 kuyusunda ciddi doğalgaz rezervi bulduklarını açıkladılar.

Tartışılan bölgede yeni rezerv bulunuşu 3 açıdan Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın geleceği nasıl çok iyi okuduklarını ortaya koyuyor:

1)Mavi Vatan stratejisinin isabetle uygulamaya konulması...

2) Yeni sondaj gemilerinin de aynı bölgeye yakın noktalarda DOĞAL GAZ keşfetme şansının çıkışı

3) KIBRIS TÜRK DEVLETİ...

İki devletli çözüm: Ada'da eşit statüde iki egemen aktör.

Doğal gaz bulunması ile yeni denklemden dolayı, Doğu Akdeniz'i yeni gelişmelerin bekleyeceğini tahmin etmek güç değil. Bölgede asıl arama ve sondaj faaliyetlerinin bundan sonra hız kazanması bekleniyor.

Nitekim Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin ikinci etap çalışma bölgesi AB'nin tetikçisi Yunanistan'ın uykularını kaçırmış durumda. İki devletli çözüm: Ada'da eşit statüde iki egemen aktör... Maraş'ın açılması...

Abdülhamid Han birinci etap çalışmasını bölgede sürdürüyor. Olası bir keşif gerçekleştirilmesi halinde ise Doğu Akdeniz'deki oyunun kuralları Türkiye lehine yeniden ele alınacak.

Türkiye bahsi geçen faaliyetlerinde kararlı bir şekilde ilerlemektedir.

Başkan Erdoğan liderliğinde artık karşı tarafın hamlelerini bekleyerek bunlara cevap veren bir konumdan çıkıp, milli politikalar çerçevesinde stratejiler geliştirerek eyleme geçme kabiliyetine kavuştu.

Abdülhamid Han gelecek aylarda İKİNCİ ETAP çalışmasına başlayacak.

Donanmamız Doğu Akdeniz'de...

İHA'lar Geçitkale'de yarınların Türkiye'yi için görevde.

SONUÇ: Evet. Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinde en uzun kıyı şeridine sahip olan ülke konumundadır. Bu nedenle bölgede birtakım oldubitti politikalarının uygulanmasına asla müsaade etmeyecektir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesi aslında bir "Mavi Vatan" meselesidir.

Türkiye, belirlenen yetki alanlarının bölgedeki diğer aktörler tarafından haksız şekilde gasp edilmesine de asla izin vermeyecektir.