CHP’de koltuk kapma savaşı

CUMHURİYET Halk Partisi'nin derinliğinde entrika hiç ama hiç bitmez. Aynı zamanda entrika bitmediği gibi koltuk kapma savaşları da bitmek bilmez. Her grubun bir planı vardır. Bu şimdi de 2023 seçimleri için sahneye çıktı. Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşan, kendi polit bürosunu ikna etmiş olmasına rağmen altılı masadan hala onay alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel boşalacak koltuğunu kapma savaşı CHP içinde hızlandı. Kılıçdaroğlu aday olabilirse boşalacak CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ele geçirmek için şu anda 4 İSİM manevralarına hız vermiş görünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun muhtemelen boşalma ihtimaline göre CHP içinde öne çıkmaya çalışan 4 İSMİN hepsinin arkasında DIŞ DESTEKTEN tutun, İÇTE değişik mahfillerin varlığına kadar lojistik göze batıyor. CHP Polit Bürosu'nda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olmasına yönelik büyük beklenti, hesapların da buna göre yapılmasına yol açmış görünüyor.

Seçimde aday olarak çıkması halinde Kılıçdaroğlu genel başkanlık rozetini çıkaracak. Yerine gelecek isim için zemin oluşacak. İşte 4 İSİM bu koltuğu kapmak için şimdiden atağa kalktı. Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Engin Altay ve Özgür Özel'in ekipleri manevralara başladılar bile Ne tesadüf, bu dört ismin arkasında Avrupa'dan CHP İstanbul dükalığına ve teşkilata kadar destek koyan mahfiller bulunuyor. Şöyle:

OĞUZ KAAN SALICI: Teşkilat Başkanı. Canan Kaftancıoğlu'ndan sosyalist mahfillere kadar çok farklı kesimlerden büyük destek alıyor.

FAİK ÖZTRAK: Amerikan IMF, Bilderberg, Derin CHP İstanbul Dükalığı desteğinde...

ENGİN ALTAY: CHP Parlamento Grubu ile il teşkilatlarından güç buluyor.

ÖZGÜR ÖZEL: Ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu'nun ve bazı etkili STK'ların desteğinde. Ağırlıklı görüş, aday olması halinde Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan vekilliği formülü düşünülüyor!

Altılı masadan Kemal Kılıçdaroğlu'na onay çıkmasına ilişkin herhangi bir gelişme görülmemesine karşın, CHP içindekı hizipler Kılıçdaroğlu'nun aday olup koltuğunun boşalacağını hesaplıyor!

Parti içinde birbirinden ilginç grupların taktik çalışmaları da buna göre yürütülüyor. Altılı masada son havayı İP Genel Başkanı Meral Akşener net olarak verdi.

Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'nun bulduğunu, Ankara Büşükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP adayı olması için kendisinin ve İP'in çok uğraştığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini gösterir laflar etmedi. "Kazanacak aday" cümlesini tekrarladı. Gönlünün bir başka isimde olduğunu gösterdi.

Bilindiği gibi Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da "KAZANACAK ADAY" lafını sıklıkla tekrarlıyorlar. Şu andaki tabloya göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı masadan destek yok. Masadaki isimlerin kafasında Kılıçdaroğlu dışında başka isimler var. Altılı masadan tek aday üzerinde anlaşmanın çıkmayacağı açıkça ortada. Çok adaylı bir muhalefet, dağınık bir altılı masa tablosuna doğru gidiş gözleniyor.

SONUÇ: Altı benzemezden ortak aday çıkması zor. Altı benzemezin, Türkiye'nin sıkıştığı bir süreçte perişan olacakları şimdiden apaçık görünüyor. Azız milletimiz de gerçekleri her gün biraz daha net olarak görme şansı buluyor.