Kandil’in sönmesine adım adım

KAHRAMAN Türk Ordusu, önceki gün başlattığı sürpriz harekatla, Gara ve Sincar'a kilit atarak, terör örgütü PKK'nın yönetim merkezi Kandil'i söndürmeye adım adım yaklaşıyor.

DERİN AMERİKA APARATI, CIA kontrollü PKK'nın doğduğu yer Kandil'de boğulmasına az kaldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, Irak harekatı sürerken, "Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak.

Suriye'de palazlanıp yer tutan terör örgütünün de er ya da geç başını ezeceğiz" dedi. KAHRAMAN MEHMETÇİĞİN son harekatına 'Kilit' adı verildi. Kilit şifreyi veriyor. Zap- Hakurk- Metina'ya KİLİT VURAN ORDUMUZ, buradan KANDİL'İ SÖNDÜRECEK.

Zap ve Hakurk, ikinci Kandil Gara'yı devre dışı bıraktı. Metina ise Sincar'a uzanan hatta kilit vuruyor.

Bu bölgeler PKK paçavralarına hem Irak'ta hem de Suriye'de son darbe olacak.

HDP'li Semra Güzel'in fotoğrafları da o kampta çıkmıştı. Örgütün eylem planlarını yaptığı son hazırlık kampı burasıdır. Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 yılında IRAK-SURİYE sınırına KİLİT ATMAYA yönelik operasyon zincirini başlattı. Kuzey Irak ve Sincar operasyonlarını yıllarca yürütmüş olan Özel Kuvvetler'in efsane albayı Mithat Işık anlattı: Kandil-Sincar hattını kilitleyen Türk Ordusu, Derin Amerika-CIA'in kullandığı örgütün direnç noktalarını tamamen kırmış olacak. Zap'a kilit vurulması, kalıcı üslerle tam kontrol altına anılacak. Bu işin sonu Kandil'dir. Zap'a atılan kilit, ABD'nin Kuzey Irak'tan Suriye'deki PKK'ya silah taşıma hattını da bitirecek. Terör örgütü burada boğulacak.

Zap, terör örgütünün son dönemde tahkimat merkezi oldu. Aynı zamanda Pençe operasyonları sırasında diğer bölgelerden kaçan örgüt üyeleri de Zap'a yerleşti. Aynı zamanda Zap, örgüt tarafından Türkiye'ye giriş noktası olarak da kullanılıyordu. Zap bu nedenle kilit önemdeydi.

Pençe operasyonları ile ZAP suyunun doğusunda Sidekan- Hakur bölgesi ile ZAP'ın batısında, ZAP bölgesi- Link Dağı, Metina Bölgesi, Sinat- Haftanin Bölgesi-Gara Dağı Bamarni- Banka-Batmfa Yolu- Suli-Şiladiza-Amediya-Dulltok yolunun kontrol altına alınması sağlandı. Metina Dağı, ZAP'ın batısını tamamen kontrol eden kritik bir dağ bloğudur. Metina Dağı- Derola Boğazı'nı kontrol ederek PKK terör örgütünün Gara'ya geçişini önler. Metina Dağı üzerinde doğuya doğru uzanan Çarçele bloğu ile de Amedya-Duhok yolu ile Gara Dağı kontrol altına alınıyor.

Bu nedenle Metina Dağı'nda oluşturulacak kalıcı ve güçlü bir askeri üs sayesinde PKK terör örgütü ZAP suyunun batısında barınamaz" dedi.

SONUÇ: Başkan Erdoğan kararlı. KANDİL SÖNECEK. DERİN AMERİKA'nın KONTROLÜNDEKİ terör örgütü PKK 2023 yılında eylemsel gücünü tamamen yitirecek.