Meral hanım Koray Aydın’ı neden yedi!

İYİ Parti'de 5.5 şiddetinde deprem oldu... İYİ Pati sarsıldı. İP depreminin derin kodları var.

Meral Hanım partinin ikinci adamı Koray Aydın'ı ve İP'in etkili aktörlerinden Yavuz Ağıralioğlu'nu neden yedi?

Meral Hanım, İP'in en önemli makamı teşkilat başkanlığını kendisi neden aldı?

Bu iki sorunun da cevabını hemen verelim.

Meral Akşener, Tansu Çiller korkusundan partisine neşter attı, Merkez Sağ kulvarına yürüme operasyonu yapmak zorunda kaldı.

Meral Akşener'in birlikte parti kurduğu, teşkilatının her hücresinde yer alan Koray Aydın'ı yemesi, yeni gelişmelere gebedir.

Çünkü, Koray Aydın parti eşbaşkanı pozisyonunda görülüyor ve Ülkücü- Milliyetçi camia hattında etkili aktör konumu sergiliyordu.

Meral hanım, Koray Aydın'ı yiyerek "Partinin lideri benim" mesajı verirken, siyaset dünyasına da, "İyi Parti'yi Koray Aydın'ın kontrolünden çıkarıyorum, merkez sağa yürüyeceğim" demiştir.

İşte bu noktada, eski Başbakan Tansu Çiller'in parti kurarak Meral Hanımı köşeye sıkıştırmasından koktuğu gerçeği de bulunuyor.

Bu hamlenin, Tansu Çiller'in siyasete dönme hazırlığı yaptığı günlerin hemen ertesine denk gelmesi dikkati çekiyor...

Çünkü Çiller'in öncelikli hedefi merkez sağı Akşener'den geri almaktı...

Nitekim, Meral hanım eski DYP'lilerden Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ı da genel başkan yardımcısı olarak aktif duruma getirmesi de alınması bir diğer işaret olarak gösteriliyor.

Tansu Çiller öfkesi, korkusu niye?

Bilindiği gibi, bir süreden beri Tansu Çiller siyasete yeniden dönme sinyalleri veriyor.

Yakın arkadaşları Çiller'in genel başkan olacağı parti dizayn çalışmaları sürdürüyor.

Tansu Çiller ilk çıkışında ilginç yorumlar yaptı: "Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum''.

Tansu Çiller'in parti kuracağının konuşulması CHP başta olmak üzere ittifak ortaklarını çıldırttı. Hepsi birlik olup saldırdılar, hakaret ettiler...

Meral Akşener "Tansu Çiller'e benzemek için özel bir gayret sarf etmiyorum. Ama onun siyasi öğrencisiyim. Ekolünde yürüyen bir kişiyim. Ondaki kararlılığı, cesareti, bilgiyi, değer vermeyi, açıklığı, ufku kimsede göremiyorum" dedi.

Belli ki, CHP ve ittifak ortakları en çok da Tansu Çiller'in Meral Akşener'in ciğerini bilmesinden korkuyor. Tansu Çiller gizli kalmış konuları anlatır, Meral Akşener'i deşifre eder diye korkuyorlar. Demek ki tetiklenen bir korku hali var...



KORAY AYDIN'I TIRPANLAMA

KORAY Aydın'ın uzun süredir kendisine bağlı yapılar inşa etmesi, "Eşbaşkanlık' havası oluşturması İP derinliğinde tartışılıyordu.

'Gizli Genel Başkan ve 'İkinci Adam' vasıflı Koray Aydın'ın yenmesi, İP'e MHP dışından gelen isimleri memnun ettiği gözleniyor.

Peki, Meral Hanım, İP'in etkili aktörlerinden Yavuz Ağıralioğlu'nu neden yemek ihtiyacı duydu acaba?

İYİ PARTİ'DE Yavuz Ağıralioğlu sevildiği kadar, kendine has, adeta özerk bir aktör olması da tartışmalara yol açıyordu.

Ağıralioğlu parti politikalarının dışında hareket ediyor, kişisel bir politik çizgi izliyordu.

Çekinmeden, CHP zihniyetini eleştiriyor, Kemal Klıçdaroğlu'nun nefesini kesecek konuşmalar yapıyordu.

Dolayısıyla Akşener, Ağıralioğlu'nu parti yönetimi dışına çıkararak, hem söylem birliği sağlamak istemiş, hem de CHP yönetiminin rahatsızlığını gidermiş oluyordu. AK Parti ve MHP tabanından oy alma, hitabeti ile muhafazakarları ve milliyetçileri etkileme becerisi yüksek olan Ağıralioğlu'nun küstürülmesinin, İYİ Parti'den kopmasıyla sonuçlanması ihtimali yüksektir.

SONUÇ: Meral Hanım Koray Aydın'ı Tansu Çiller, Yavuz Ağıralioğlu'nu da CHPKemal Kılıçdaroğlu için kurban etti.

Meral Hanım, MHP'yi parçalamak için yola 3 etkili isimle çıkmıştı. Sinan Ogan, Koray Aydın, Ümit Özdağ... Üçü de Genel başkan adayı havalarında dolaşıyordu. Sinan Ogan İP'e gelmedi. Koray Aydın ve Ümit Özdağ ile yola çıkan Meral Hanım, önce Ümit Özdağ'ı partiden ihraç ederek, Koray Aydın'ı da tırpanlayıp, olası genel başkan rakiplerini de yemiş oldu.

Ancak, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu, kolay lokma değil. İP'te bir deprem oldu. İP sarsıldı. Bu depremin artçılarına dikkat!..