CHP'deki derin kavga

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta sonu Mersin'de yaptığı mitinge İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı davet etmemesi, parti içindeki DERİN KAVGAYI ortaya çıkardı.

CHP'li diğer belediye başkanları Tunç Soyer, Zeydan Karalar, Lütfü Savaş ve Vahap Şeçer'ın sahneye çıkaran, alkışlatan Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Yavaş'ı götürmemesi CHP kulislerinde de rahatsızlığa neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun iplerini elinde tutan 10 Aralıkçı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı-Canan Kaftancıoğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun anketlerde Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkımasından rahatsızlık duydukları ortada. Çünkü mitingi organize eden kişi Salıcı.

KILIÇDAROĞLU aday olursa, yerine SALICI ve FAİK ÖZTRAK'ın geçme planı var. OĞUZ KAAN SALICI-Erdoğan Toprak-Canan Kaftancıoğlu-İbrahim Kaboğlu gizli adımar atıyor. Bu ekip, Salıcı'nın partide en güçlü isim olmasını istiyor.

Bunu sağlamak için de 'Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için çabalıyor. Engin Altay grubunun da Faik Öztrak için temaslarda olduğu ifade ediliyor.

HDP aşkı ile tanınan Salıcı, İbrahim Kaboğlu partideki Atatürkçü- Ulusalcıları büyük oranda tasfiye etti.

Geri kalanları da iş yapamaz hale getirdi.

CHP derinliğinden sızan kulislere göre Salıcı'nın başta Faik Öztrak olmak üzere Engin Altay, Gürsel Tekin, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun partideki gücünü bitirmeyi planladıkları fısıldanıyor.

Zaten, Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul'da bütün ipleri elinde tutuyor. CHP içinde en çok delegeye sahip İstanbul'un Salıcı-Kaftancıoğlu tarafından dizayn edildiği de artık gezli değil. Şimdi tüm hesaplar KEMAL KILIÇDAROĞLU sonrası genel başkanlı için yapılırken, parti içindeki kavga da daha da şiddetlenecek. Hem İmamoğlu hem de Yavaş, gizli gizli Cumhurbaşkanı adayı olmak için temaslarda bulunuyor.

Partideki etkinliğini arttırmak isteyen İmamoğlu ve Yavaş beklediği desteği ise bulamadı. Ancak bu konuda pes etmeye niyetleri yok gibi. Dikkat edin her iki isim de aday gibi adımlar atıyor.

SONUÇ: EVET. CHP'DE MEMLEKET ÖNEMLİ DEĞİL.

Hayal ettikleri koltukların kavgası başladı. Bu önümüzdeki günlerde çok daha etkin olarak yansıyacak.