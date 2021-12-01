Baronların truva atları

BAŞKAN Erdoğan liderliğinde ülkemiz, siyası ve iktisadi istikrar içinde BÜYÜK TÜRKİYE yolunda yürüyordu. Ekonomik göstergeler yerindeydi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi yaklaşık 140 milyar dolara yaklaşmıştı. Ekonomik krizlerin tetikleyicisi olan cari açık sorunu yaşanmıyordu. Çünkü ihracatımız rekor üstüne rekor kırıyordu. Bir anda, Derin Amerika-Avrupa'nın tezgahladığı KONTROLLÜ KAOS planlarıyla Türk ekonomisine saldırı başlatıldı. Kur operasyonu yapılıyordu. New York, Londra, Berlin, Paris'teki Küreselciler- PARA BARONLARI dövizleri spekülatif oyunlarla yükseltiyor, piyasayı sarsmak, hayat pahalılığı için kolları sıvadı. Peki, doların arkasında para baronlarının hedefi neydi? 2023 yılında yapılacak seçimlerde Başkan Erdoğan'ı seçtirmemekti. Neden?

Derin Baronlar, Dolar Haydutları, 2030'a kadar YENİ DÜNYA DÜZENİ'ni kurmak istiyor. Ancak bu kirli sisteme karşı çıkan en güçlü lider Erdoğan. Ona karşı ellerindeki tüm kirli kozları, ülkemizdeki Türk görünümlü derin odaklarla kullanacaklar. Milli Güvenlik Kurulu, 'Dış güçler ekonomiyi tehdit ediyor' vurgulu bildiriyi yayınladı. İlk kez Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında, "ekonomiye" özel başlık açıldı.İfadeler derinlikliydi. "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam alt yapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir" cümlesi, FAİZ LOBİLERİNİN, IMF'CİLERİN TRUVA ATLARI'nın nefesinin takip edildiğine işaret ediyordu.

Evet Türk Devlet Aklı, ekonomik istikrarsızlık yaratarak, halkımızı algı operasyonlarıyla hareketlendirerek, 2023 SEÇİMLERİNE MÜDAHALEYE soyunan HAYDUTLARA, "Tezgahlarınızı çok iyi biliyoruz, oyun planınızı görüyoruz ve bunu da "KESİNLİKLE BOZACAĞIZ" uyarısında bulundu. Bu gerçek ışığında 2023 seçimlerine bakmakta büyük yarar var. Bu sadece bir CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ DEĞİLDİR. Türkiye'nin kaderini bire bir etkileyecek, Yeni Dünya Düzeni'nde TÜRKİYE'NİN "Oyuncu mu?" "Piyon mu?" olacağını belirleyecek.