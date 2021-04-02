Ayak sesleri

Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türkiye ile Azerbaycan'ın kazandığı Karabağ Savaşı Zaferi'nin Türk dünyası üzerindeki olumlu etkilerine şahitlik ediyoruz. Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın yüzünü Türkistan bölgesine (Türk Dünyası) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor. Son bir yıl içinde, özellikle de Karabağ Savaşı'nda, Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında bulundu. Türkistan'daki ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Türkiye'nin desteğiyle, 30 yıllık kördüğüm olan Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının TEK YÜREK olmasında önemli bir süreci başlattı. Bu zafer, meyvesini veriyor. Bu bağlamda, TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ fikri daha güçlü bir sesle dile getirilmeye başlandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdad Amreyev, Ankara'ya geldi. Önemli bir açıklama yaptı: Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra yüreklerimiz daha hızlı atıyor. Sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenleyeceğiz. Türk liderler ilk kez bu zirvede bir araya gelecek. Zirveye, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Macaristan katılacak…

Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul zirvesinde, "Türk Dünyası Vizyonu – 2040" sratejisi enine boyuna tartışılacak. Türk Dünyası Vizyonu - 2040'ın Konsey'in 2040'a kadarki yol haritasını oluşturacak. Bu bağlamda, güçlü dış politika ve güvenlik koordinasyonu, Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması, ulaşımda sınırların açılması, Konsey ülkeleri arasında özellikle iş ve alfabe konusunda güçlü iş birliği sağlanmasını hedefleniyor.

Türk Konsey'in mevcut ulaşım güzergâhlarının geliştirilmesine odaklandığı belirtilirken, Azerbaycan üzerinden 'yeşil bir koridor'un güvenli bir biçimde çalıştırılması üzerinde son değerlendirmeler yapılıyor. ZENGEVUR VE LAÇİN KORİDORU çok önemli

ZENGUVAR KORİDORU, Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ana karasının irtibatını sağlıyor. Bu anlaşmaya kadar iki Azeri toprağının bağlantısı, arada Ermeni bölgesi olduğu için kopuktu. Bu irtibatın kurulması, Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan da Orta Asya'ya doğrudan ulaşmasında hayati önemde. Çünkü Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'ya karayolu taşımacılığı için ya Gürcistan ya da İran güzergâhını kullanmak mecburiyetindeydi.

LAÇİN KORIDORU, Ermenistan ana karasıyla Dağlık Karabağ'ın bağlantısını sağlıyor. Ermenistan üzerinden Karabağ'a giden her türlü askeri ve lojistik destek bu koridordan geçiyor. Anlaşmaya göre, Lâçin Koridoru'nun denetiminin Rus Barış Gücü'ne bırakılacağı yazıyor. Türk Ordusu'nun da bu bölgede Barış gücü olarak artık devamlı bulunacak olması, gelecek on yılların kelepçesinin kırılması anlamına gelmektedir.

Evet. Başkan Erdoğan'ın ASYA AÇILIMIMDA YENİ BİR KÖPRÜ İNŞA EDİLMEKTEDİR. BU KÖPRÜ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKIYE'NİN YENİ YÜZYILDAKİ EN HAYATİ STRATEJİK HAMLESİDİR.

SONUÇ: Yeni Türkiye'nin kırdığı kelepçeler, yıktığı duvarlar, kararlı devlet duruşları, 2023 yürüyüşünde, BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE gerçeğini yenidünya nizamına kabul ettirme yolunda, sıkı adımlarla yürüyor.

EVET. 6 TÜRK DEVLETİ- TEK TÜRK MİLLETİ YEKVÜCUT. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyüklerin (Dünya beşten büyüktür) yanında yeni bir TÜRK DÜNYASI BIRLEŞIK DEVLETLERI ADIM ADIM KURULUYOR. Gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor.