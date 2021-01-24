Erdoğan, Akar ve Sincar’a pençe

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken, çok önemli yeni bir stratejik hamlenin de işaretini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret anımsatılarak, "Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek 'Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız.' demişti. Bunu Sincar'a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur." ifadelerini kullandı. Tarihlere göz gezdirirsek, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, her ''bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinden sonra, Türk Ordusu, Türkiye'nin stratejik derinliğinde, müthiş harekatlar yapmıştır.

Nitekim, Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Aklı'nın son derece başarıyla sürdürdüğü PENÇE VE KALKAN HAREKATLARIYLA, Kuzey Irak-Kuzey Surıye-Akdeniz'e kadar uzanan Türkiye'nin BEKA HATTINDAKI TUZAKLAR-TEZGAHLAR-DERİN PLANLAR havaya uçurulmuştur.

Yakın tarihlere göz atarsak, Türkiye'ye yan bakan gözleri karartmış, uzanan elleri kırmıştır. Onun için, Başkan Erdoğan'ın, Irak bağlamında, 'BİR GECE ANSIZIN' sözleri önemli işarettir.

TÜRK PENÇESİ DERİN ABD'NİN APARATLARI ÜZERİNE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yanında Türk Genelkurmay Başkanı önceki günlerde son ayların en önemli ziyaretini Irak'a yaptı. Merkezi Irak Yönetimi ve Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile derinlikli görüşmeler yaptı. Döndükten sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir brifing verdı. Başkan Erdoğan'da, Cuma namazı çıkışı, Türk Devleti'nin BEHA HATTI TAHKIMATI'NDA ÇOK DERECE ÖNEMLİ BIR HAREKATIN işaretini verdi.

Sırayla gidelim.

1) Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, Türkıye içinde bölücü terör örgütü PKK'yı çökertti. Yani Derin ABD-Avrupa'nın yıllardır kullandığı PKK aparatlarını parçaladı.

2) Kalkan harekatlarıyla, Kuzey Suriye'de PKK Uydu kantoncukları ve terör koridorunu parçaladı.

3)Kuzey Irak'ta PENÇE HAREKATLARIYLA, Kandil'e giden yolları kapattı.

4) Şimdi sıra, İKİNCİ KANDİL SİNCAR'A geldi.

Sincar, terör örgütü PKK'nın militanları için bir yaşam alanına dönüştürülmekte ve "İkinci Kandil" olarak geliştirilmekteyim.

Sincar ayrıca, Irak-Suriye geçişine imkan veren hayatı yol kavşağında bulunuyordu.

Derin ABD-Avrupa'nın, Irak ile Suriye hattını birleştirerek kurguladıkları UYDU PKK BÖLGESI YANI İKİNCİ İSRAİL PROJESİ için önemli bir derin plandı.

Sincar, Türkiye PKK'nın hendek operasyonları ile oyalanırken PKK'ya ikinci adres olmuştu. Bilindiği gibi, PKK Suriye'de ABD ile iş birliği içinde. Derin ABD, Sincar üzerinden Irak'tan Suriye'ye sevkıyat yapıyor.

Türkiye, Irak merkezi yönetim ve Erbil Kürt yönetimi ile her görüşmenin ilk ana gündem maddesi Sincar oldu. Türkiye rahatsızlığını her seferinde dile getirdi. Ancak Irak'tan beklenenler gelişmedi.

Başkan Erdoğan ve Türk Ordusu, buradaki cerahati temizleyecek harekâtlar dizisini başlattı. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Sincar'dan sorumlu iki önemli ismini SİHA operasyonları aracılığıyla öldürdü.

TSK yedi ayrı zaman diliminde PKK'nın Sincan ve Mahmur bölgesindeki kamplarına yönelik havadan operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak PKK bitmedi… Zira PKK'nın Sincar'daki faaliyetlerine Darın ABD eş zamanlı destek veriyordu…

Erdoğan son noktayı koydu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Irak'a gönderdi. Ankara'nın ana gündeminin Kandil'de olduğu gibi Sincar'ı dağıtarak PKK'yı Suriye'deki sosyolojisinden uzaklaştırmakta kararlı olduğu net biçimde gösterildi.

SİNCAR VE KANDİL PKK'YA MEZAR OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, muhakkak ama muhakkak Sincar ve Kandil'i dağıtacak. Türkiye'ye karşı kullanılan Derin ABD-Avrupa aparatı PKK, kafasını kaldıramaz hale getirilecek.

Çünkü bunu yapmazsak, Irak ve Suriye'de Derin ABD'nin kullandığı, yeni Biden yönetiminin de göreve getirdiği PKK dostu isimlere bakarsak, yeni kurgulamalar yapma imkânı bulamaması için, PKK'nın muhakkak dağıtılması gerekiyor.

SONUÇ

Ankara'nın artık sabrı tükendi. Başkan Erdoğan kararlı. Hem masada hem sahada varız. Olmaya devam edeceğiz. Başkan Erdoğan-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sincar'a kalkan takmaya az kaldı.

Pençelerle ve kalkanlarla, TÜRKIYE'NİN BEKA HATTI TAHKİM EDİLİYOR. Türkiye'nin gelecek kuşakları huzur ve güven içinde yaşasın diye.

Ankara'da kapalı kapılar ardında, yeni ABD yönetimi-Biden'den gelecek sufleleri bekleyen CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşıldı mı?