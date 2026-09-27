Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, adım adım Ekrem İmamoğlu'nu terk ediyor. Özel'in CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kurmasının üzerinden 60 gün geçmesinin ardından, Ekrem İmamoğlu ile esen bahar havası yerini yavaş yavaş soğuk rüzgârlara bırakıyor. Siyaset kulislerinde bir süredir fısıltıyla konuşulan bu gerçek, artık saklanamaz bir boyuta ulaştı. Özel, İmamoğlu'nu adım adım terk ediyor.

Omuz omuza vererek CHP'yi bölen Özel ve İmamoğlu'nun arası, şimdilerde adeta "limon tadında". Peki, ne oldu da "kardeşlik" hukukuyla başlayan bu ortaklık, yerini örtülü mücadeleye bıraktı?

Özel ile İmamoğlu'nun arasına giren "kara kedileri" tek tek masaya yatırmak gerekiyor. Siyasette mesafeler bazen kilometrelerle değil, yapılmayan ziyaretler ve eksik bırakılan fotoğraflarla ölçülür.

Yeni Parti'deki çatlak, Ağustos 2026'da Meclis'e getirilen 12 maddelik "çerçeve yasa" oylamasında net şekilde gün yüzüne çıktı. Özel, yasa metnine "Evet" denilmesi yönünde pozisyon alırken, İmamoğlu kanadı ve eşi Dilek İmamoğlu "Hayır" oyu verilmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çelişki neticesinde, Yeni Parti'li 91 milletvekilinden 54'ü "Hayır" oyu vererek genel merkezin kararına karşı geldi ve parti içinde ilk büyük kurumsal bölünme yaşandı.

Özel, Yeni Parti'nin Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne yer vermedi. Bu durumun İmamoğlu'nu rahatsız ettiği söyleniyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'nin ismiyle ilgili olarak 29 Eylül'de bir karar verecek. İmamoğlu'na yakın isimler Özel'i suçluyor. Partinin kuruluşunda yeterli özeni göstermediği yönünde eleştirilerde bulunuyorlar. 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak büyük kurultayın, ikisi arasındaki nihai hesaplaşma alanı olacağı değerlendiriliyor.

MANSUR YAVAŞ OLAYI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Eylül 2026 tarihi itibarıyla CHP'den istifa etti ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş'ı destekleyen Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Özel'in CHP'yi bölerek Yeni Parti'yi kurması ile Mansur Yavaş'ın "Vücudu CHP'de, gönlü Yeni Parti'de" şeklindeki garip-mânidar tavırları tartışmaları hızlandırmıştı. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sürpriz olmadı.

Ancak CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılmama kararı, cumhurbaşkanlığı adaylık dengelerini de değiştirdi. Özgür Özel, "İki forvetimiz var" diyordu. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaliyle, Mansur Yavaş'ın CHP'nin bölünmesi nedeniyle devre dışı kalma pozisyonu, Özgür Özel'i "forvetsiz" bıraktı. Muhalefetin çatı aday planları suya düştü. CHP desteğinden yoksun kalan Mansur Yavaş da daha aday olmadan "topal ördek" durumuna düştü. Yeni Parti'de Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olma planı öne çıkıyor. Çok adayın yarışacağı bir seçime gidiyoruz.

MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?

Üç ihtimal üzerinde duruluyor:

Birinci ihtimal: Mansur Yavaş siyaseti bırakmaz. İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi ile temasını sürdürdüğü söyleniyor.

Mansur Yavaş siyaseti bırakmaz. İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Kutlu Parti ve Milli Yol Partisi ile temasını sürdürdüğü söyleniyor. İkinci ihtimal: Özel adaylık garantisi verirse Yeni Parti'ye katılır.

Özel adaylık garantisi verirse Yeni Parti'ye katılır. Üçüncü ihtimal: Yavaş'ın bir süre bağımsız kalacağı, 2027 yılında AK Parti'ye geçme ihtimalinin tamamen dışlanmadığı konuşuluyor.

SONUÇ: Senaryolar artıyor, muhalefet partileri kıvranıyor. Bakalım neler olacak. Bekleyip göreceğiz...