Büyük Türkiye

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türk devlet aklı, gerek bölgesel gerekse küresel düzeyde etki yaratmaya yönelik bir strateji izliyor. Bunun sonucu olarak, sistematik biçimde deniz aşırı askeri üsler kurarak, ileri üs vizyonu ortaya koyuyor. Yakın dönemde bunlara yenilerinin eklenmesi söz konusudur.

Öyle anlaşılıyor ki Türkiye, etki ve ilgi alanlarının genişlemesine koşut olarak sınır ötesi askeri varlığını artırmayı hedeflemektedir. İşte Türkiye'nin son derece önemli üsleri:

ARNAVUTLUK: Adriyatik Denizi kıyısındaki Paşa Limanı Deniz Üssü'ne yerleşen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. KOSOVA: Kosova'da, NATO-Sofa Anlaşması gereğince Türk askeri görev yapıyor.

BOSNA HERSEK: Türk askeri, Bosna Hersek'te 6 farklı noktada, EUFOR bünyesinde barışı sağlama görevini kararlılıkla sürdürüyor.

AFGANİSTAN: Afganistan Kabil Çokuluslu Tugayı da dahil olmak üzere Kabil'de Türk askerleri görev yapıyor.

KKTC:45 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta konuşlu olan K.T.B.K.K.lığı'nın, adadaki Türk toplumunun güvenliğinin sağlanmasındaki rolü açıktır.

IRAK: Terörizmle Mücadele Kapsamındaki Üsler, teröristleri imha ediyor.

SURİYE: Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, PYD/ YPG terör örgütüne uydu devlet kurmayı planlayan ABD-İsrail'e karşı duruştur.

KATAR: Buradaki üssümüz Tarık Bin Ziyad Askeri Üssü içerisinde yer almaktadır.

SOMALİ: Türkiye'nin denizaşırı askeri üslerinin en büyüğü Somali'nin başkenti Mogadişu'dadır.

SUDAN: Tarihi Sevakin Adası'ndakı üssün önemi Türkiye'nin Orta Afrika'ya açılan kapısı olmasıdır.

LİBYA: Türkiye'nin Akdeniz'de varlığını ve çıkarlarını koruyabilmesi için çok önemli bir üstür.

AZERBAYCAN: Türkiye'nin Azerbaycan ile sınırı olması çok çok önemli. Türkiye, Azerbaycan arasında kısa sürede uluslararası standartlarda modern bir kara yolu ve demir yolu inşa edilerek, yeni yüzyılın Türkiye-Asya Türk Devletleri köprüsü inşa edilecektir.