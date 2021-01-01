Akıncı

DÜNYA ve Türkiye gündeminden fırsat yaratıp Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri izliyorum. Ancak Cuma günleri için fragmanlarından hayran kaldığım atv'nin yeni dizisi Akıncı'yı merakla bekliyorum.

Milli duygularımızı hep zirvede tutacak olan Akıncı beni çok heyecanlandırdı.

Yönetmen Veli Çelik, Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin oyunculuklarındaki harika performansları beni etkiledi.

Fragmanı bile bu kadar etkilediyse, dizideki heyecanı düşünün. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Reformlar yılı

REFORMLAR yılı 2021, ülkemiz ve demokrasiye aşık Aziz Milletimiz için hayırlı olsun. Tayyip Erdoğan, CUMHUR HÜKÜMETİ-BAŞKAN olarak Türkiye'yi 2023'lere taşımaya hazırlanıyor. Tarihi yürüyüşümüzde, 2021'değişim, demokrasi ve reform" mottolarıyla tarihe geçecek.

Biliyoruz ki, Başkan Tayyip Erdoğan "çoğulcu, kuşatıcı ve kucaklayıcı" adımları büyük Türk milletinin beklentilerine cevap verecek özellikte. Yakın geçmişe kısaca bakarsak Erdoğan, tabuları yıkan, demokratik bir Türkiye inşa eden lider olarak yaptıklarıyla göze batmıştı.

Türkiye'nin ayağında prangaları kırışı, asker-sivil ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açan, ordunun siyasete müdahalesini engellemeyi başarması, Batı'nın gözünün içine bakan Türkiye'yi DİK DURUŞ- BAĞIMSIZ DURUŞ noktasına ulaştırması, onun reformcu kişiliğini açıkça gösteriyordu.

Evet. 2021 yılında Başkan Tayyip Erdoğan yine reformcu özelliğini konuşturmaya hazırlanıyor. "GÜÇLÜ DEMOKRASİ, haklar ve özgürlükler, güven veren adalet, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve güçlü bir yargı, " başlıklarıyla REFORMCULĞUNU GÖSTERIRKEN,

2023 koşusuna devam edecek.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın eylem planının, "demokrasi, değişim, reform" paketi taçlandırılması, yeni dönemde Türkiye'nin reformcu kimliğini her alana yansıtmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız tarafından geçen yıl, milletimizle paylaşılan "Yargı Reformu Strateji Belgesi", 2021 yılı reformlar paketinde, yol haritası olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASI: Tüm paydaşlarla görüşülerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüksek yargı organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı kamuoyuna açıklanacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek, uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve gerekli kararları almak üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.

HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK

UYGULAMALAR: Mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirme planlanıyor. Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak, kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde, Adli Tıp Kurumu'nda hedef süre uygulamasına geçilecek.

MAHKEMELERİNİN GÖREV

AYRIMI YENİDEN BELİRLENECEK:

Bünyesinde ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

ÇALIŞMALARI: 2021 YILI içinde YARGILANANLARIN VE AVUKATLARIN duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma'da kapsam genişletilecek, Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm hedefi kapsamında, hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalara devam edilecek.

SONUÇ: Bilindiği gibi, her reformun asıl sahibi ve koruyucusu hiç şüphesiz iyi uygulamadır. Daha önce çıkartılan paketler, 2021 yılı reform paketlerinin de dayandığı nokta, uygulama başarısına kilitlenmelidir. Uygulama başarısı, elbette Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edecektir. Evet. Reformist Erdoğan, 2021 yılında Aziz Millet'le yürüyüşünde yeni sayfalar açmaya hazırlanıyor.