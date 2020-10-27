Sinop’tan mesaj

Sembollerle mesaj vermek, iç ve dış siyasetin çok önemli bir enstrümanıdır. Bazen binlerce kelimeyle ifade edilemeyecek olanı açıklamak için basitçe bir işaret yeterli gelir. Tarihsel deneyler, siyasal sembollerin küçümsenemeyecek kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir

Jeopolitik bağlamda S-400'lerle Türkiyemiz çok anlamlı mesajlar veriyor. S-400'lerin alınmasıyla BAĞIMSIZ TÜRKİYE MESAJI, yeni hamlelerle yeni mesajlara konu oluyor.

Bu bağlamda, S-400'lerin Sinop'ta denenmesi de derin jeopolitik mesajlar içermektedir.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın Sinop'u özellikle seçmesinin arka planına bakmadan önce, S-400'lerın alınmasıyla Türkiye'nin verdiği jeopolitik mesajları hatırlayalım.

S-400'LERİ ALMAK NE DEMEK?

S-400'ler Türkiye'nin bağımsızlığı için hayatı bir karardı. Türkiye ulusal güvenliğiyle ilgili önemli konularda karar alırken ABD ve diğer NATO ülkelerinden bağımsız hareket ettiğini gösterdi.

Hava Savunma Sistemleri; bir ülkeye yapılabilecek bir saldırıya karşılık caydırıcılık sağlar, saldırıların etkisini azaltır, sınırlandırır, geciktirir ve önler. Bu sistemler adından da kolayca anlaşılacağı üzere savunma amaçlıdır.

GELELİM SİNOP'A

1) S-400'lerin ilk denemesi Ankara'da yapıldı. Ankara başkentimiz. Burada ilk deneme yapılarak, dünyaya ANKARA DAIMA KORUNACAK. ANKARA'YA SALDIRAN CEVAPSIZ KALMAYACAK MESAJI verildi.

2) Sonra Sinop denemesi yapıldı. Sinop bir Karadeniz kenti. ABD-Nato, uzun süreden beri Karadeniz'i gözüne kestirdi. Bulgaristan ve Romanya'yı Nato'ya alarak, Karadeniz'de Rusya'yı kuşatmaya başladılar.

Sık sık Karadeniz'e savaş gemilerini göndererek, tatbikatlar yaparak Rusya'ya mesaj verdiler. Ama ABD-Nato uçak gemilerini Karadeniz'e geçirmiyordu. Montrö anlaşmasına göre sayılı ve tonajı ballı savaş gemileri Karadeniz'e gidiyor, ancak belirli süre kalarak çıkmak zorunda.

3) S-400'le Karadeniz kıyısında denenerek, ABD-Nato-Avrupa'ya "dikkatli olun, Türkiye S-400'lerle sizi takıp edecek" denildi.

4) Sinop, ABD-Nato'nun üs kurduğu, en güçlü Rusya'yı dinleyen istasyonun bulunduğu yerdi. Türkiye S-400'leri Sinop'ta deneyerek, "istediğimiz her yerde bu füzeleri kullanırız" mesajı verdı.

5) Sinop, Türkiye'nin ikinci nükleer santralini kuracağı yer. Geleceğin stratejik konumlu yeri. S-400'leri Sinop'ta deneyerek, "burayı S-400'lerle koruyacağız, akıllı olun" mesajı verildi.

6) Sinop'ta S-400'ler denenirken, "Azerbaycan, Ermenistan hava sahası kontrolümüz altındadır, Sinop'tan Bugün ve yarın Ermenistan'ı gözleriz, gerekirse kullanırız" denilerek, caydırıcılık mesajı verildi.

S-400'lerin en büyük özelliklerinden birisi mobil olmalarıdır. Sinop'ta deneme yapan sistemler yeniden Ankara'ya döndü. Türkiye S-400 sistemlerini isterse mobil isterse sabit kullanabilir.

Bir anda S-400'ler KKTC'nin güvenliği için Akdeniz'e gelir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bunu karşımızda şer ittifakı kuran herkes anlayacak. O şer ittifakı ile 'dostluk' anlaşması yapan içerdeki bazı isimler de anlayacak.

SONUÇ: İsrail'in savaş uçakları, Akdeniz kıyılarında görevlendirilecek S-400'lerin mercekleri altına girecektir. Özellikle Suriye'yi sık sık vuran İsrail'ın kabusu olacaktır. Sadece İsrail mi? O bölgede uçan her sbavaş uçağı için artık ciddi bir tehlike var. SİHA'lar mı? Onlar yeni nesil savaş sistemleri. Onlarla tanışanlar için kabus çok büyük. Suriye, Libya, Ermenistan bunlara örnek. Başka tanışmak isteyen var mı?