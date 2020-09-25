CHP umutsuzluk istasyonu

Kemal Kılıçdaroğlu ve politbürosunun tek bir işi var. Umutsuzluk pompalama istasyonu olarak çalışmak. CHP istasyonuna girenlerin içi kararıyor. Biraz umut, biraz güler yüz, biraz olumlu üslup bulamıyor.

Yatıp kalkıp, siyasette, ekonomide, sağlıkta, eğitimde umutsuzluk pompalamak için ter döküyorlar. Ağızlarından, olumlu söz çıkmıyor. Tek hayalleri, "Yıkmak"…

Gece-güzdüz, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, "iyi işler yapacak, Büyük Türkiye için adımlar atacak" korkusu içinde yaşıyorlar. Aslında acınacak haldeler. Bu ülke CHP'den çok çekti.

Azız Milletimiz, pandemi başladığından bu yana sıkıntılarına çare bulunması için çırpınıp duran Erdoğan'ı takip ediyor. Başarılı bir pandemi mücadelesi veren Türkiye, dünyaya örnek oluyor. CHP ise memnun değil.

Kemal Kılılıçdaroğlu'nun son yaptığı bardağı taşırdı. Sağlıkta büyük mücadele veriliyor, Türk Tabipler Birliği, başarıyı gölgeleme peşinde. CHP peşine takılmış. Karamsarlık iklimini pompalıyorlar. Sağlık çalışanlarını bağrına basan iktidarı kötülemek, için fırsat bekliyorlar. Açıklanan rakamların doğru olmadığını söyleyecek kadar kara laflar eden Tabipler Birliğine destek gösterisine girişiyorlar.

Yazık, çok yazık. Küresel ekonomi yerle bir oldu. Türkiye, pandemi sürecinde en güçlü duran ve en hızlı toparlayacak birkaç ülkeden biri olurken, CHP bundan da rahatsız.

CHP IMF SEVİCİ Faik Öztrak çıkıyor, kara tablolar çiziyor. Öztrak seni çok iyi biliriz. Halkımız da çok iyi biliyor. Neden IMF'yi destekliyor? Bunu da zamanı gelince en ince ayrıntısına kadar yazarız.

Başkan Erdoğan, enerjide TÜRKİYE EKSENİ ile yeni bir sayfa açıyor. Yeni yüzyılın Büyük Türkiye'sini ilan ediyor. Kemal bey, "Ne yapsak da buna karşı çıksak" derdine düşüyor.

Milli enerji paradigmasının sessiz mimarlarından Berat Albayrak'a saldırarak, moralini bozmaya çalışıyorlar. Çünkü büyük başarılara imza atmasından korkuyorlar.

IMF SEVER Selin Sayek Böke çıkıyor, "doğalgazın bulunmasnın Türkiye'ye faydası yok" diyebilecek kadar küçülüyorlar.

Türkiye Fırat Kalkanı'n, Zeytin Dalı Harekâtı'nı başarıyla gerçekleştiriyor. Doğu Akdeniz'de ikinci sevr haritalarını yırtıp atıyor. Doğu Akdeniz'i parselleyen haritaları parçalayıp atıyoruz. Ses yine CHP'den geliyor. CHP hangi ülkenin partisi? Marek ediyorum. Kemal bey ne istiyor? Joe Biden'ın kayığına binerek mi Türkiye'de iyi bir adıma destek olacaklarını sanıyorlar.

Irak'ta, Suriye'de İKİNCİ İSRAİL KURMANIN TEZGAHLARI KURULUYOR. Bu sinsi planlara karşı Irak'ta, Suriye'de Libya'da adımlar atıyoruz. Kılıçdaroğlu, "Oralarda ne işimiz var" diyor. Aynı Kılıçdaroğlu, daha önce de, "Akdeniz'de neden yokuz" diyordu.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, devletin tüm birimlerini alarma geçirip, diplomatik-siyasal-ekonomik temasları yürütüyor, çok başarılı bir strateji oluşturmuş, I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GİBİ ANADOLU'YA UZANAN ELLERİ KIRMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, bundan da rahatsız oluyor.

SONUÇ: Dünyanın haydutları ABD-Avrupa, onları yönlendiren Yahudi lobileri-Baronları karşı çıkın. Türkiye'yi kuşatmaya yönelik haritaları parçalayan, akıtılan Müslüman kanlarının hesabını soran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı durdurmaya nefesiniz yetmez. Çünkü artık eski TÜRKİYE yok.