Atatürk ve Erdoğan tarih yazdı

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Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya; Yüzüstü çok süründün, AYAĞA KALK SAKARYA."

Üstat Necip Fazıl son iki mısrada Sakarya'nın şahsında Türk milletini yeni bir dirilişe çağırmaktadır. Sürünen Sakarya'nın ayağa kalkması Türk milletinin ayağa kalkmasıdır. VE AYAĞA KALKTI SAKARYA

TAKDİRİ İLAHİ.... SAKARYA

RUH'UYLA, VARLIĞIYLA 100 YILDA

İKİ BÜYÜK LİDER ÇIKARDI

BAĞRINDAN. ATATÜRK VE RECEP

TAYYİP ERDOĞAN...

23 AĞUSTOS 1921 Salı günü. 99 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nin başladığı gün... Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün maharetle yönettığı Türk Ordusunın zaferle sonuçlandırdığı Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihi açısından önemli bir kilometre taşıdır.

İstiklal Savaşı'nın da bir dönüm noktasıdır...

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, kader değiştiren, ekonomik bağımsızlık bayrağını dalgalandıracak bir zafere, YİNE SAKARYA'DA imza attı.

Takdiri ilahi. Mustafa Kemal Paşa, ünlü emrini burada verir. "Savunma hattı yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Yurdun her karıştoprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz..." 2002 yılında halkımızın büyük desteğiyle iktidara gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da, Türkiye'mizi dışa bakan, yakın coğrafyasına neşter atan, Aziz Milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için, Türk Ordusuna, Irak-Suriye-Libya-Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da görev yapacaksınız' diyerek, ünlü paradigmasını uygulamaya soktu.

Atatürk, Sakarya'da, 238 yıllık çekilmeyi durduran İstiklal Savaşını kazanan başkomutandı. Recep Tayyip Erdoğan'da, İSTİKBAL SAVAŞINI KAZANMA YOLUNDA EMİN

ADIMLARLA YÜRÜYEN BAŞKOMUTANDIR.

SAKARYA DENİZ

HAVZASINDA keşfedilen doğal gaz rezervleri ile bağımsız Türkıye bayrağını dalgalandırmaya kararlı komutandır.

Sakarya Meydan Muharebesi, vatandan, milletten başka sevgili bilmeyen o kuşağın eseridir... Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmasaydı, 30 Ağustos 1922 zaferi olmazdı... Türkiye işgal altında olurdu...

Başkan Erdoğan da birçok zincirleri kırdı. 15 Temmuz 2016'da CIA-NATO kuklası FETÖ'nün Türkiye'yi işgale yol açacak sinsi darbesini, aziz milletimizi yanına alarak, yıkmasaydı, bugün EKONOMİ DE STRATEJİK ADIMLARA

VESİLE OLACAK SAKARYA DOĞAL

GAZ ZAFERİNİ YAŞAYAMAZDIK.

SONUÇ: Atatürk, Sakarya'dan başladı, Akdeniz'e Haçlı ordularını döktü.

Birinci Sevr'i parçaladı. Erdoğan'da, ABD-İsrail PKK korıdorlarını paçavraya çeviriyor. Türkiye, Navtex'ler ilan ederek, Girit açıklarına kadar deniz bölgesindeki olası işgallerı önleyerek, Akdeniz'de kurgulanan İKİNCİ SEVR'İ YIRTIP ATMIŞTIR.