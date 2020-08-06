BÜLENT ERANDAÇ
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Erdoğan’ın büyük Türkiye’si
Türkiye, son dönemde attığı her adımla, artık zamanın ve mekânın nesnesi değil öznesi olduğunu göstermektedir.
Erdoğan liderliğinde verdiğimiz tarihi mücadeleyle, temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye, durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla, menzile ulaşana kadar devam edeceğiz. Yeni dönemin en önemli işareti Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesidir. "Konstantiniyye (İstanbul) mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" Hadis-i Şerif'i, Hz. Peygamber'in ümmeti için erişilecek bir hedef ve şeref olarak Müslümanlar'ın ruhunda yol gösterici olmuştu. Fethin sembolü olarak görülen caminin müzeye çevrilmek suretiyle ibadethane olmaktan çıkarılmasını halk, inanç ve hürriyetlerine vurulan bir zincir olarak gördü.
Nihayet Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Ayasofya'nın camii statüsüne döndürülerek tekrar ibadete açılması İslâm Âlemi için yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Bunu en güzel şekilde Sayın Cumhurbaşkanı aşağıdaki cümlelerle ifade etmiştir:
"Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir.
Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar'ın fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanlar'ın değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir." İkinci işareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın Sözcüsü İbrahim Kalın verdi. Kalın "Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır. Kendi büyük hikayemizi hep birlikte yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz" dedi. Bir taraftan kendi hikayemizi yazarken, diğer yandan YENİ ULUSLARARASI SİSTEM, ADİL DÜNYA, ULUSLARARASI KURUMLARIN YENİLENMESİ konularında Türkiye'nin atakları gündeme girecek.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, veciz şekilde ifade ettiği "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" mottosu, yeni arayışlarda başköşeye oturtulacak.
SONUÇ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE, BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR.
BÜYÜK STRATEJİLER UYGULUYOR. YARINLARIN YÜZ MİLYONLUK GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE'SİNİ KURUYOR...
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