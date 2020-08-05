BÜLENT ERANDAÇ
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Başkan Erdoğan, Sykes-Picot’u parçalıyor
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da stratejik hamleler yaptıkça, Fransa'nın uykuları kaçıyor.
Fransa'nın ünlü Le Monde gazetesi son sayısında "Erdoğan Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor" başlığını attı. Başkan Erdoğan, Ortadoğu'yu cetvellerle bölen, suni sınırları gösteren SYKESPICOT'u paçavraya çeviriyor.
Herhalde farkında değiller. İngiliz ve Fransızlar'ın, Sykes-Picot'u çoktan çöp tenekesine atıldı.
HATIRLAYALIM: 1900'lü yılların başında Sultan Abdülhamit, Ortadoğu'nun petrol haritasını çıkardı. Hicaz, Bağdat demiryollarını yaptırmaya başladı. İngilizler, Fransızlar kıvranmaya başladı. İçten ve dıştan Osmanlı'yı parçalamak için yedi koldan saldırdılar. Osmanlı'nın Ortadoğu topraklarını aralarında paylaştılar. GİZLİ ANLAŞMANIN ADI SYKES-PICOT'TU.
Bu anlaşmaya göre Rusya'ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı, Fransa'ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları, Britanya'ya Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecekti. Sykes- Picot'la, 100 yıldır Ortadoğu'nun İslam dünyası perişan edildi. Petrole, madenlere el konuldu. Türk ordusu bugün Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de Misak-ı Milli sınırlarımızı emperyalistlerin uşaklarından temizliyor. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bugün işte bu anlaşmayı, Sykes-Picot'u paramparça ediyor. Fransızlar, bunun derdine düştüler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın- Türk Devlet Aklı'nın, Libya'da gerçekleştirdiği stratejik hamleler en çok kimi rahatsız ediyor!
FRANSIZ CUMHURBAŞKANI MACRON'U!
SONUÇ: Misak-ı Milli bölgesinde, Arap-Kürt-Türkler beraberce sınırlarımızın 30 kilometre derinliğinde, emperyalist uşaklarını temizleyerek, güvenlik hatları kuruyoruz. Türkiye'nin geleceğini karartacak, ABD-İngiliz-Fransız-İsrail DERİN PLANLARINI
PAÇAVRAYA ÇEVİRİYORUZ.
21. yüzyılın büyük Türkiye'si için, ÇOK İYİ PLANLANMIŞ STRATEJİLER UYGULANIYOR.
HER ŞEY YARININ HUZURLU VE GÜÇLÜ TÜRKİYESİ İÇİN.
BİLİYORUZ Kİ, SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ....
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