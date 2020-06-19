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İP ve Saadet Partisi CHP’den soğudu
HPD Genel Başkanlığı'na seçilen Pervin Buldan'ın "CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerektiğini" belirterek "ittifakın şeffaf olması" ve "birlikte görüntü vermekten korkulmaması" çağrısı yapması sonrasın da, Kemal Kılıçdaroğlu sıkışmıştı. 2 HDP'li, 1 CHP'li milletvekili TBMM'de düşürülünce, kel yine göründü. HDP'li milletvekillerini göz ardı ederek CHP milletvekiline sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan çok kızdı, Bir rezalette, Kemal Bey, HDP milletvekillerine sahip çıkarken, bazı ifadeleri ile insanların akılları ile alay eder durumdaydı. Aklınca, HDP'ye göz kırpan CHP lideri, "Düşürülen HDP'li milletvekillerinin dosyasını bilmiyorum" derken, İNSANLARI saf sanıyor herhalde. Hadi Kemal Bey bilmiyor!
Biz hatırlatalım.
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları, KCK ANA DAVASI yargılamasında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezası aldılar. KCK'NIN BAŞI TERÖRİST Abdullah Öcalan'dır. İkinci adamı katıl Murat Karayılan'dır. Türkiye, Irak, Suriye, Iran'ı böleceklerini hayal etmektedirler. Yani bölücü bir PKK devlet yapılanmasıdır. Türkiye'nin, önce PENÇE-KARTAL SONRA PENÇE-KAPLAN harekatlarıyla, PKK'yı Kuzey Irak'taki inlerinde darmadağın ederken, PKK'nın siyasi kolu, HDP'nin, Türkiye sokaklarında, yürüyüş yapmasına büyük tepki var.
SONUÇ: HDP'nin sokağa çıkış talimatının Derin Avrupa'dan geldiği, kontrollu kaos planlarına göre, gerilimin tırmandırılması, provokasyonlarla halkın huzurunun bozulması gündemde iken, CHP'den dikkate değer tepkilerin gelmemesi de Millet İttifak'ının İYİ PARTİ VE SAADET PARTISİ tabanında da büyük tepki gördüğü gözleniyor. 12 Temmuz sonrası, CHP'den kaçışların hızlanması söz konusu olacak.
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