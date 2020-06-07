BÜLENT ERANDAÇ
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CHP’deki Çete-İnce kavgası sürüyor
Muharrem İnce'nin tabiriyle CHP GENEL MERKEZİNDEKİ ÇETE, ipleri elinde tutuyor. Bu bakımdan, Muharrem İnce ne yaparsa yapsın, işe yaramıyor. Ağzında kuş tutsa CHP'de hayat bulması zor görünüyor.
Önceki günlerde ,kenara itilmiş, boğazı sıkıştırılmış, adamları tasfiye edildiği için GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK MECALİ KALMAMIŞ
Muharrem İnce, bir TV'de taktiksel bir çıkış yaparak, yayını terk etti. İnce'nin sıkıştığı köşeden çıkma TAKTİĞİ CHP TEŞKİLATINDA OLUMLU
BULUNDU, destek açıklamaları arttı.
CHP teşkilatında MUHARREM İNCE CANLANIYOR MU? konuşmaları başlarken, ilginç gelişmeler oldu. CHP'DE ÇETE DİYE SUÇLADIĞI İSİMLER tarafından, İnce'nin TV terk etme olayı desteklenmedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Polit Bürosu'nca yalnız bırakıldı.
Muharrem İnce'nin GLOBAL TV'yi terk etmesi olayını önce destek veren görüntüleri paylaşan Halk TV, kısa sürede 500 binin üzerinde tıklanan videoyu 'telif' bahanesi ile YouTube sayfasından sildi. Bu gelişme İnce'nin adamlarına göre, "Emir CHP'den geldi" iddialarına yol açtı. Bilindiği gibi, Muharrem İnce'nin ÇETE DİYE SUÇLADIĞI isimlerden bir genel başkan yardımcısının CHP'nin yayın organları HALK TV VE TELE-1 TV'yi perde gerisinden yöneten isim olduğu belirtiliyor.
İnce'nin CHP YÖNETİMİ'NDE suçladığı ÇETE arasındaki kavga, İnce'nin Külliye'ye gizlice gittiği kumpasında başlamıştı. Halen, bu olay tam olarak anlaşılamadı.
Kemal Kılıçdaroğlu işi kapatmaya çalıştı, ancak CHP Polit Bürosu işi bırakmamış... Kumpas patlayınca, Muharrem İnce, çok sert şekilde, "Benim Kulliye'ye gizlice gittiğim kumpası düpedüz CHP Genel Merkezi tarafından tasarlanmış bir oyundur.
CHP'ye çöreklenmiş bir yapı var.
Para pul işlerinde de bu çete var, dedikodularda, kumpaslarda, yalan dolanda da bu çete var. Bu çeteyi CHP'den def etmemiz lazım" demişti.
Muharrem İnce'nin bahsettiği CHP içerisindeki ÇETE ve Kumpas merak edilirken, İnce'nin o isimler için "yazın aynı teknede tatil yaptılar" demeci gündeme bomba gibi düşmüştü.
Muharrem İnce de olayın başından beri, kendisine bu kumpası kuranların bir genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekili olduğunu söylüyordu. O teknede olduğu iddia edilen isimler de bunlar olduğu söyleniyordu.
SONUÇ: Muharrem İnce'nin suçladığı CHP'DEKİ ÇETE İLE MÜCADELE ETMESİ çok zor. İnce, ÇETE DİYE ortalığı inletti. 'Onları def edeceğiz' dedi. Ancak bir baktı ki, suçladığı çete, kendisini YOKLUĞA MAHKUM ETTİ. İlçe kongrelerinde adamlarını, muhtemel ilçe başkan adaylarını tasfiye ettiler. İl kongre delegesi bile yaptırmadılar. Kendisi bile YALOVA'DA TEK BAŞINA BIRAKILDI. Belli ki, yapılacak CHP kurultayında yeniden GENEL BAŞKAN ADAYI OLMASI mümkün değil. Önünde tek bir imkan görünüyor. CHP PARTİ MECLİSİ'NE BİR KAÇ İSİM SOKMAK. Bunu yapamadığı taktirde, CHP'DE ARTIK KENDİSİNE HAYAT YOK.
Çünkü, kendi tabiriyle CHP'DEKİ ÇETE, önce ULUSALCILARI TEMİZLEDİ, SIRA MUHARREM İNCE'YE GELDİ. İNCE'Yİ PARTİDEN ATACAK İKLİM OLUŞTURULUYOR. EVET. CHP'DE HIZIP, AYAK KAYDIRMA BİTMEZ. ONLARIN ANASI İTTİHAT-TERAKKİ'DEN GELEN KODLARDIR BUNLAR....
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