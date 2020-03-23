ÇOK anlamlı bir atasözü var.
"Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur''. Anlamı şudur:
Kişi hangi mesleği edindiyse, o işte gayet başarılı ve bilgilidir. Fakat bu sahip olduğu başarı ve bilgiyi herkesin görmesi için kişinin zorlu bir görevi bileğinin hakkıyla başarması gerekir. Küresel salgın karşısında Batı medeniyeti çökerken, Avrupa Birliği'nin bir hik‚ye olduğu ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan TÜRKİYE GEMİSİ'Nİ azgın dalgaların arasından başarıyla geçiriyor. Erdoğan büyük liderliğini sadece bugün küresel salgın karşısında göstermıyor. Yakın geçmişte, 15 Temmmuz NATO-CIA gladyosu FETÖ'nün Türkiye'yi işgal harekatında da göstermişti. Arkasına milleti alarak Türkiye gemisini batmaktan kurtarmıştı. Bugün de aslında üçüncü dünya savaşı küresel salgın karşısında TÜRKİYE GEMİSİNİ güvenli limanlara doğru yönetiyor.
Küresel salgın üzerine Haçlı- Siyonıstler'in, Derin Amerika ve İllimunati' beyinlerinin kurguladıkları yeni dünya düzeni hakkında önceki gün bazı notlar vermiştim.
Cumhurbaşkanımız ÇÖKEN BATI'NIN YENİ BİR DÜNYA HİKAYESİ ile devam etmek istediklerini çok iyi biliyor. Onun içın İSLAM ALEMİNİN KURTULUŞU'na vurgu yapıyor. EVET. BATI MEDENİYETİ ÇÖKÜYOR. ARTIK DÜNYADA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK. Corona'dan önce Corona'dan sonra diye anılacak bir dönemin tam ortasındayız. Ancak insanlık artık başka bir döneme giriyor.
Çünkü Batı Medeniyeti kaybetti.
Geçen 200 yüzyıl boyunca işgallerle, katliamlarla, kar hırsıyla, sömürürülerle, içi olmayan DEMOKRASİ-İNSAN HAKLARI hikayeleriyle, dünyamızı mahvederek geldi, küresel salgının ardından yeni çıkışlar aramaya başladı.
Batı Medeniyeti, özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılması, komünizmin çökertilmesi sonrası, İSLAMİYET'İ HEDEFE KOYARAK yürümeye çalışıyordu. Çok iyi biliyorlar ki İSLAMİYET HAK DEMEK, ADALET DEMEK, İNSANLIK DEMEKTİ.
Sonunda onların RÜYALARINA SON VERECEKTİ. ''İslamfobi, Türkler'e düşmanlık" ile cibilliyetlerini sergilediler. Son, Suriyeli mültecilere kapılarını kapatan, bombalarla geri atmak için yaşatılan zalimlik gözler önüne serildi. İnsanlık dışı Avrupa, bugün Corona karşısında çaresizleri oynuyor. Batı'ya iman edenler, beyinlerini, ruhlarını emperyalist/ kapitalist Batı dünyasına satanlar şunu çok iyi bilmeliler, GELECEK TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ'NDE. Köhnemiş Batı'nın kurguladığı YENİ DÜNYA PROJESİ'NİN karşısında Islamıyet, onların çökmesini ilan edecektir. Bakınız. 2008 yılında, Batı ekonomik krizi kapitalizmin çöküşü, ayan beyan görünüyordu.
Küresel Salgın üzerine, çöken Batı Medeniyeti, belli ki bir hazırlık yapıyor. Şok ve dehşet yaratarak, YENİ DÜNYA DÜZENİ KURMA
HAYALİ GÖRÜYORLAR.
Cumhurbaşkanımız, bu oyunu gördü.
Dünyada ezilen, sömürülen mazlum lnsanların gür sesı olarak Erdoğan'ın Birleşmiş Mlletler toplantısında yaptığı tarihi konuşmayı tekrar tekrar okumakta yarar var. TÜRKİYE GEMİSİNİ AZGIN DALGALAR ARASINDAN SALİMEN LİMANLARA DOĞRU YÖNETEN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ: "Bugün dünya küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı pek çok sorunla ve sancıyla yüz yüzedir. Bugün dünyada, ne haklar, ne de sorumluluklar gerektiği gibi paylaşılmıyor. Adaletsizlik, istikrarsızlık, güç mücadeleleri, krizler, israf ortada. Türkiye, tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan bir ülkedir.
Türkiye insani dış politika anlayışıyla, tüm dünyayı ve insanlığı kucaklayan, sorunlara adil çözümler bulmak için çabalayan bir ülkedir.''
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Batı Medeniyeti kaybetti
ÇOK anlamlı bir atasözü var.
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