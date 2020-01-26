BÜLENT ERANDAÇ
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Deprem
Kayıplarımız var, yaralılarımız var. Deprem gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Bu acılarda birlik olmalıyız, tek yürek olmalıyız.
Ancak görüyorum ki hala birileri, acı mesajı paylaşırken buradan siyasi rant elde etmeye çalışıyor.
Hem de bu ülkenin en önemli makamlarında görev yapmış kişiler.
Tekrar ediyorum birlik olmalıyız. Çünkü bir acı yaşadık. hem de çok tanıdık bir acı.
Buradan siyasi rant elde etmek uğruna, vefat eden canlarımızı, yaralı kardeşlerimizi yok sayanlar bunun bedelini mutlaka öderler.
Vicdanlarda gereken cevabı aldılar. Türkiye büyürken güçlenirken, dünyada söz sahibi olurken destek olmayanlar, büyük acılarda karşımızda olmasınlar yeter.
CHP'DE ABDULLAH GÜL KAVGASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ÇATI ADAYI olmasını planladığı, taktiklerini buna göre kurguladığı Abdullah Gül ile ilgili CHP'de kavga çıktı. Parti Meclis üyesi Haluk Pekşen, Gül'ün adaylığı konusunda çok sert karşı çıktı. Ak Parti'yi bölmeye yönelik Ali Babacan Partisi'nin teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Gül'ün arka kapılarda yeniden aday olmak üzere değişik mahfiller temasta bulunduğu kulislerde bir süredir konuşuluyor.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken siyasi dengeleri ve stratejileri yeniden okumakta yarar var. Kulislerde Ali Babacan'ın, Ak Parti'yi bölmek için neden yola çıktığı veya çıkarıldığı ve Başkan Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için hangi ÖZELLİKLİ İSİM için parti kuracağı konuşuluyor. Bu gelişmelerde yangına odun atan bir isim de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.
Akşener'in "Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna verdiği "Bu milletin, hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutsuz olmasına sebep olmayız" yanıtını "şifreli" olarak tanımladım ama sizce gayet açık değil mi?
Akşener'in "yeniden cumhurbaşkanı adayıyım " demek yerine, ŞİFRELİ KONUŞMASI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN, ÇATI ADAY oyun planına zemin açmak olarak değerlendiriliyor.
Derin Amerika-Avrupa'nın kurguladığı oyun planına Kılıçdaroğlu taktikler yaparak, katılmış bulunuyor.
Belediye seçimlerinde, CHP-HDPİP- Saadet'i bir araya getirerek seçim kazanmış bir BATI PROJESİ, önümüzdeki seçiminde de aynen uygulanacak. Bunun sonucu, Ali Babacan'a parti kurduran Abdullah Gül, (kurnaz taktikler uygulanarak) yeniden ÇATI ADAYI olarak çıkartılacaktır. Peki, Ekrem İmamoğlu ne olacak? sorusuna cevap verelim.
Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener-Selahattin Demirtaş-Temel Karamollaoğlu, kapı arkasında, perde gerisinde ERKEN SEÇİM TEZGAHI alıştırıyorlar. Erken bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem beye, ihtimal dışı olaylar çıkmazsa EKMEK YOK, Kemal Bey-Meral Hanım, ÇATI ADAY PLANLAMASINDA.
12'DEN VURDU
Tezgahı çok iyi okuyan Devlet Bahçeli, Yurtta Sulh Konseyi'ni gündeme getirerek, 12'den vurdu.
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında oklar, Kemal Kılıçdaroğlu-CHP ve Meral Akşener-İyi Parti'ye dönmüş durumda.
SONUÇ: Devlet Bahçeli'nin 12'den vurması karşısında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in panik ataklarına bakmanız, neyin ne olduğunu çok güzel anlatmıyor mu?
HAKİM BEY. BAŞKA SORUMUZ YOK.TANIKLAR-SANIKLAR SİZİNDİR.
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