BÜLENT ERANDAÇ
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Erdoğan+Milli Ordu: Büyük Türkiye
Halbuki bunun böyle olmadığı, aksine Türk Ordusu'nun "Tek ses-tek yumruk" olma pozisyonunun çok daha güçlenmeye başladığı ortaya çıktı. Fırat Kalkanı Harekatı'yla, BEKA HATTINA UZANAN ELLERİ KIRDIK. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'yla da ABD-İsrail derin projeleri paçavraya döndü. Milli Ordu gerçeği güneş gibi parladı. Nitekim, Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı yıpratma, beşinci kol tezgahlarına karşın gücünü koruduğunu, artırdığını gösterdi. 15 Temmuz öncesinde ordudaki FETÖ'cüler esasında Türk Ordusu'nun yeterli kapasiteye sahip olmadığını, Türkiye'nin Suriye krizine sert güçle müdahale etme imkanının bulunmadığını söyleyip duruyorlardı.
Türkiye'nin Suriye'den gelen terör tehdidine karşı elleri kolları bağlı beklemesini istiyorlardı. Ki böylelikle ABD-İsrail'in projeleriyle "Türkiye istikrarsızlaştırılsın, bölünsün" istiyorlardı. Türkiye, hem ABD Başkanı Trump'ın, hem Rusya lideri Putin'in masaya oturmasını sağlayan stratejik bir hamle yaptı. Güney sınırında, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin devletimsi yapı kurmasını engelledi.
Türkiye'nin bu başarısının gelecek 10 yılları etkileyen stratejik bir anlamı var. Ankara, büyük güçlerin, Haçlı- Siyonistler'in önümüzdeki onlu yıllarda kendisine karşı kullanacağı bir tehdidi ortadan kaldırdı. Bugün küresel lider Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Ordusu, ülkenin gerçek güvenlik çıkarları doğrultusunda gerçek düşmana karşı mücadele ediyor. BEKA HATTINI TAHKİM EDİYOR. Aziz millet de onun arkasında tek yürek duruyor...
"Küresel Lider Erdoğan+Milli Ordu eşittir Büyük Türkiye" gerçeğini ÖZEL HARP Komutanı, SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü) Savunma Direktörü Albay Mithat Işık değerlendirdi:
"Bizim amacımız Suriye'nin topraklarındaki terörü temizlemekti.
BİZ EMPERYALİST DEVLETLER GİBİ SURİYE'NİN ALTINDAKİ ZENGİNLİKLERLE İLGİLENMEDİK.
Türkiye'nin hiçbir zaman demografik yapıyla ilgili bir gündemi olmamıştır.
BİZ HER GİTTİĞİMİZ YERE HUZURU, İNSANLIĞI GÖTÜRDÜK. TÜRKİYE'NİN TEK AMACI BÖLGEDE KAN VE GÖZYAŞINI DİNDİRMEKTİR. ORTA DOĞU'DA HUZUR, TÜRK'ÜN ADALETİNDE OLACAKTIR. Biz kazandığımız gibi Orta Doğu'daki devletler de kazandı. NATO ve Avrupa Birliği bize karşı hiçbir zaman samimi olmadı.
Emperyalist ülkelerin en büyük özelliği 'aldatarak' sömürmek. Biz, Türk-Kürt kardeşliğine inanan vatandaşlarımızla aynı bayrak altında, tek devletin sahibi olarak yaşamayı seçtik...
EMPERYALİZM KALPLERDEKİ ÇİZGİYİ KALDIRAMAZ. TÜRKİYE, EMPERYALİZMİN YALAN VE TALANINI ÖNLEDİ."
Albay Mithat Işık devam etti: "BİZ GİTTİĞİMİZ HER YERDE KAN VE GÖZYAŞINI DİNDİRİYORUZ. KIBRIS OSMANLI'DAN SONRAKİ EN HUZURLU DÖNEMİNİ YAŞIYOR.
Kıbrıs'ta huzur var. Savaşların şekli değişti. Ben Afganistan'da görev yaptım. Amerikan askeri Afganistan'da korkudan Türk bayrağını kollarında taşıyorlardı." Nitekim Ankara'da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la mutabakat imzalayan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e gitti. Bunların Evanjelist Hiristiyan-Siyonist olduklarını unutmadan, İsrail'le ne konuşmuş olabilirler? ABD'nin Müslüman dünya ve bölgemizdeki hesapları kısa değil uzun vadelidir. DERİN PROJELERİ UYUTMALARINA KARŞI DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ.
Bu gerçeği Özel Harp Komutanı Albay Mithat Işık şöyle değerlendirdi:
"EMPERYALİZM BİR YILAN GİBİDİR, HER ZAMAN TEDBİRLİ OLMAMIZ LAZIM."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çok büyük adım 27 Ekim 2019, Pazar NET ve açık konuşalım. Bizi duyuyor musunuz CHP/Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan-Türkiye, Suriye'yi...
- Yeni Suriye’nin mimarları 22 Ekim 2019, Salı 23 Ekim sabahı, bir bambaşka Suriye gerçeğine adım adım yaklaşıyoruz. 22 Ekim Soçi, tarihin gelecek sayfalarına...
- CHP kafası 21 Ekim 2019, Pazartesi BAŞKAN Tayyip Erdoğan, harika bir strateji ile Suriye'de ABD Başkanı Trump'a ve Avrupa liderlerine diz çöktürmüş,...
- Kukla devletçik hayalcilerini çöpe attık 20 Ekim 2019, Pazar ALMA mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Başkan Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail koridorunun bir bacağını Afrin'de koparmıştı....
- Yüz yılın hamlesi! 16 Ekim 2019, Çarşamba TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı'na uzun süredir hazırlandı. Bölgeye yeni silahlar dahil önemli yığınak...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.