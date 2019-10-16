BÜLENT ERANDAÇ
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Yüz yılın hamlesi!
Yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır" diyordu...
Evet... TÜRKİYE, BUGÜN ABD-AVRUPA-İSRAİL'İN KURGULADIKLARI İKİNCİ SYKES-PICOT PROJESİNİ PARÇALIYOR...
Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Doğu Akdeniz'de yaşananları ve yaşanacakları, Türkiye'nin yeni yüzyıl jeopolitik hamlesi içinde değerlendirmemiz, gelişmeleri iyi anlamımıza yol açacaktır.
20'inci yüzyılda YABANCI İÇKİ MASALARINDA ÇİZİLEN harita, İngiliz ve Fransızlar'ın, 100 yıllık planlarına dair hırslarını ve çılgınlıklarını gösteriyordu... Başkan Erdoğan, yeni yüzyıl dizayn planlarını paçavraya çeviriyor, ve şimdi Mehmetçik tarih yazıyor. Türk Milleti yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Batı-Avrupa'nın beyni sulanmış. Onlara her şeyi tane tane anlatmaktan bıkmayacağız.
Tarihi adımlarla gerçekleri suratlarına çarpmaktan çekinmeyeceğiz...
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