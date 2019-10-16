Bugünkü
Takvim
BÜLENT ERANDAÇ BÜLENT ERANDAÇ
  •  
  • SMS
    Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
    Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
    BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
    Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
    Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
    Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
  • 16 Ekim 2019, Çarşamba

Yüz yılın hamlesi!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı'na uzun süredir hazırlandı. Bölgeye yeni silahlar dahil önemli yığınak yapıldı. Bu harekatı hem ordu, hem de kamuoyu psikolojik bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırında PKK-YPG'nin kökünü kazımak üzere bir strateji oluşturmuştu. Konuyu AK Parti'nin istişare toplantısında gündeme getirerek "Amacımız Fırat'ın doğusunu da barış pınarlarıyla sulamaktır. Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskân etmeyi planlıyoruz...
Yüzümüze gülenlere diyoruz ki artık söz bitti. Barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır" diyordu...
Evet... TÜRKİYE, BUGÜN ABD-AVRUPA-İSRAİL'İN KURGULADIKLARI İKİNCİ SYKES-PICOT PROJESİNİ PARÇALIYOR...
Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Doğu Akdeniz'de yaşananları ve yaşanacakları, Türkiye'nin yeni yüzyıl jeopolitik hamlesi içinde değerlendirmemiz, gelişmeleri iyi anlamımıza yol açacaktır.
20'inci yüzyılda YABANCI İÇKİ MASALARINDA ÇİZİLEN harita, İngiliz ve Fransızlar'ın, 100 yıllık planlarına dair hırslarını ve çılgınlıklarını gösteriyordu... Başkan Erdoğan, yeni yüzyıl dizayn planlarını paçavraya çeviriyor, ve şimdi Mehmetçik tarih yazıyor. Türk Milleti yeniden tarih sahnesine çıkıyor. Batı-Avrupa'nın beyni sulanmış. Onlara her şeyi tane tane anlatmaktan bıkmayacağız.
Tarihi adımlarla gerçekleri suratlarına çarpmaktan çekinmeyeceğiz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar BÜLENT ERANDAÇ Yüz yılın hamlesi!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ